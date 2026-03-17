[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 17일

48년생 : 걱정거리가 해소된다.60년생 : 오늘은 하루 종일 기분 좋은 일이 많다.72년생 : 금전 지출을 조심하는 게 좋다.84년생 : 행운이 손짓하는 날이다.96년생 : 변화를 가져보는 것도 좋다.49년생 : 재물운이 아주 많다.61년생 : 가까운 사람을 만나 회포를 푼다.73년생 : 건강을 챙기는 것이 좋겠다.85년생 : 자녀로부터 기쁜 일이 생긴다.97년생 : 분주한 하루가 된다.호랑이50년생 : 가급적 이동은 삼가는 게 좋다.62년생 : 기회를 잡지 못해 애태우는 날이다.74년생 : 서로 협조하면 운수대통하는 날이다.86년생 : 만사형통.98년생 : 수입이 늘어난다.토끼51년생 : 한 발짝 양보하는 게 좋다.63년생 : 즐거운 하루가 된다.75년생 : 사람을 너무 믿지 않는 게 좋다.87년생 : 무리하지 않으면 성공한다.99년생 : 재물 소득이 있다.52년생 : 행동을 신중히 하는 게 좋다.64년생 : 좋은 운이 찾아드니 기쁜 하루다.76년생 : 바라던 소망이 이루어진다.88년생 : 서로 힘을 합쳐 일을 처리하는 게 좋다.00년생 : 윗사람으로부터 인정받는다.53년생 : 고통은 서서히 물러간다.65년생 : 뜻대로 열매를 맺는다.77년생 : 일 추진은 미루는 것이 좋다.89년생 : 친구를 너무 믿지 않는 게 좋다.01년생 : 최선을 다하면 큰 소득이 있다.54년생 : 바라던 일이 이루어진다.66년생 : 멀리 이동하는 것은 삼가는 게 좋다.78년생 : 당황해서 움직이면 일이 꼬인다.90년생 : 계획은 미루는 것이 좋겠다.02년생 : 일찍 귀가하는 것이 길하다.43년생 : 기쁜 일이 생긴다.55년생 : 주변 사람을 살피는 것이 길하다.67년생 : 확실한 준비가 필요하다.79년생 : 건강에 주의하는 게 좋다.91년생 : 발상의 전환이 필요한 때다.원숭이44년생 : 외출을 삼가는 것이 좋겠다.56년생 : 의기양양하다가 어려움을 겪을 수 있다.68년생 : 자기 주관을 확실히 하라.80년생 : 좋은 때를 기다리는 게 좋다.92년생 : 분수를 지키면 별일이 없다.45년생 : 부드러운 자세가 유리하다.57년생 : 분위기에 휩쓸리는 것은 좋지 않다.69년생 : 주변의 도움으로 일이 잘 진행된다.81년생 : 시비가 생겨 걱정이 많을 수 있다.93년생 : 서두르지 않는 게 좋다.46년생 : 작은 것을 주고 큰 것을 얻는다.58년생 : 사람이 많은 곳을 피하는 것이 좋겠다.70년생 : 건강 관리에 힘써라.82년생 : 한곳에 머무는 게 좋다.94년생 : 부주의로 잃는 것이 많을 수 있다.돼지47년생 : 컨디션 유지에 힘쓰는 게 좋다.59년생 : 투자는 신중한 것이 좋겠다.71년생 : 대인 관계에 힘쓰는 게 좋다.83년생 : 오해가 풀리고 기쁜 일이 있다.95년생 : 바라던 일이 이루어진다.