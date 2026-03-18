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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 18일

입력 2026 03 18 01:09 수정 2026 03 18 01:09
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48년생 : 독선으로 인한 괴로움이 있을 수 있다.

60년생 : 크게 발전하는 운세다.

72년생 : 어려운 일도 쉽게 해결된다.

84년생 : 근심이 눈 녹듯 사라진다.

96년생 : 운이 상승하는 시기다.



49년생 : 당황할 일이 생겨 분실물이 발생할 수 있다.

61년생 : 과격하게 나가다 어려움을 겪을 수 있다.

73년생 : 행동을 신중히 해야 큰 이득이 있다.

85년생 : 마음이 편안하다.

97년생 : 동업은 불리하니 신중하게 대처하는 게 좋다.

호랑이

50년생 : 운이 상승하는 시기다.

62년생 : 너무 일을 벌이지 않는 게 좋다.

74년생 : 당신만 바쁘고 바쁘다.

86년생 : 친한 사람이 시비를 걸 수 있다.

98년생 : 타인의 말을 경청하는 것이 길하다.

토끼

51년생 : 하루가 짧다.

63년생 : 친한 사람과 함께 하는 게 좋다.

75년생 : 조금만 더 노력하면 좋은 일이 있다.

87년생 : 바쁜 만큼 실속도 있다.

99년생 : 피로가 누적된다.



52년생 : 상대 의견을 존중하는 게 좋다.

64년생 : 의심하지 말고 소신껏 행동하는 게 좋다.

76년생 : 좋은 일이 시작되기 시작한다.

88년생 : 크게 발전하는 운세다.

00년생 : 희망의 미래가 보인다.



53년생 : 마음의 여유를 가지는 게 좋다.

65년생 : 경솔한 행동은 삼가는 게 좋다.

77년생 : 신경 쓰던 일이 잘 해결된다.

89년생 : 자신을 내세우면 외톨이가 되기 쉽다.

01년생 : 정신을 차리면 좋은 운이 있다.



54년생 : 일이 순조롭다.

66년생 : 재물을 얻으니 만족한다.

78년생 : 마음에 상처를 받을 수 있다.

90년생 : 새로운 일이 잘 이루어진다.

02년생 : 작은 것에 만족하는 게 좋다.



43년생 : 근심은 없어지고 기쁨만 찾아든다.

55년생 : 귀인이 와서 도움을 준다.

67년생 : 사람마다 우러러본다.

79년생 : 이동운은 좋지 않다.

91년생 : 적극적으로 행동하는 게 좋다.

원숭이

44년생 : 기쁜 소식이 있다.

56년생 : 무리한 행동은 삼가는 게 좋다.

68년생 : 새로운 일이 다가온다.

80년생 : 이성과 즐거운 하루를 보낸다.

92년생 : 마음을 다스리는 게 좋다.



45년생 : 즐거운 일이 생긴다.

57년생 : 일이 꼬여 고전하게 될 수 있다.

69년생 : 사소한 일로 다툴 수 있다.

81년생 : 이 기회를 놓치지 않는 게 좋다.

93년생 : 시비는 참는 게 최선이다.



46년생 : 운이 점차 좋아진다.

58년생 : 생각보다 일이 잘 성사된다.

70년생 : 웃어른을 공경하는 게 좋다.

82년생 : 새로운 사람을 만나 즐거운 한때를 보낸다.

94년생 : 의견을 관철하기 힘들다.

돼지

47년생 : 여행을 가는 것도 좋겠다.

59년생 : 뜻밖의 소식을 듣는다.

71년생 : 드디어 소망한 것을 이룬다.

83년생 : 능력을 인정받는다.

95년생 : 우연한 기회에 이득이 있다.
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