[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 19일

48년생 : 건강 관리에 힘쓰는 게 좋다.60년생 : 손재수가 있으니 주의하라.72년생 : 노력하는 사람이 승리한다.84년생 : 운이 점차 좋아진다.96년생 : 뜻을 펴기가 어려울 수 있다.49년생 : 컨디션 유지에 힘쓰는 것이 좋겠다.61년생 : 대인 관계에 주의하라.73년생 : 운이 왕성하니 운수대통이다.85년생 : 포기하지 말고 밀고 나가는 게 좋다.97년생 : 마음먹기에 달렸다.호랑이50년생 : 남의 일에 간섭하지 않는 게 좋다.62년생 : 마음의 안정을 취하는 것이 좋다.74년생 : 오늘은 행운의 날이다.86년생 : 자세하게 검토한 다음 일을 추진하는 게 좋다.98년생 : 새로운 시작도 괜찮겠다.토끼51년생 : 재물운이 좋아진다.63년생 : 아는 사람의 도움이 있다.75년생 : 차분히 일을 풀어 나가는 게 좋다.87년생 : 현상 유지가 최선이다.99년생 : 고생 끝에 즐거움이 온다.52년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루다.64년생 : 관재나 구설을 주의하는 게 좋다.76년생 : 너무 큰 일을 꿈꾸지 않는 게 좋다.88년생 : 지난 일에 얽매여 손실이 클 수 있다.00년생 : 거래 관계는 신중히 하는 게 좋다.53년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.65년생 : 소득이 좋아 주머니가 두둑해진다.77년생 : 성공이 눈앞에 있다.89년생 : 행동에 주의하는 게 좋다.01년생 : 취미를 가져보는 것도 좋겠다.54년생 : 사람을 사귈 때 마음을 활짝 여는 게 좋다.66년생 : 작은 친절이 행운을 부른다.78년생 : 대인 관계를 중시하는 게 좋다.90년생 : 만사가 형통하다.02년생 : 적극적으로 일을 추진하는 게 좋다.43년생 : 다른 사람이 어려울 때 베푸는 게 좋다.55년생 : 모든 일이 쉽게 이루어진다.67년생 : 소득은 조금이지만 희망은 있다.79년생 : 운세가 차츰 호전된다.91년생 : 한꺼번에 큰 것을 노리지 않는 게 좋다.원숭이44년생 : 소신을 지키는 것이 길하다.56년생 : 기다리던 소식이 있다.68년생 : 오곡이 풍성하니 기쁘고 즐겁다.80년생 : 현재 하는 일에 충실한 게 좋다.92년생 : 희망이 다가온다.45년생 : 쉽게 풀리니 걱정하지 않는 게 좋다.57년생 : 저녁 약속이 취소될 수 있다.69년생 : 만사가 형통한 즐거운 하루다.81년생 : 뜻한 대로 이루어진다.93년생 : 묵은 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.46년생 : 서로의 이해가 필요하다.58년생 : 고생 끝에 즐거움이 온다.70년생 : 기쁜 소식이 들려온다.82년생 : 지나친 기대는 하지 않는 게 좋다.94년생 : 많은 사람이 도와주는구나.돼지47년생 : 덕을 쌓으면 경사가 넘친다.59년생 : 가족이 화합하는 것이 중요하다.71년생 : 오후부터 서서히 좋아지겠다.83년생 : 가까운 사람의 도움을 받는다.95년생 : 힘을 발휘하는 게 좋다.