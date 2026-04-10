[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 5월 3일 일요일(음력 3월 17일, 정축일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 5월 3일 일요일(음력 3월 17일, 정축일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘붉은 소(정축)’의 날입니다. 은은하고 따뜻한 화로(정화)가 차갑고 단단한 흙(축토)을 부드럽게 데워주는 형상입니다. 겉보기에는 조용하고 묵묵해 보이지만, 내면에는 식지 않는 뜨거운 열정과 강인한 끈기가 자리 잡은 주말입니다. 밖으로 화려하게 나서기보다는 사랑하는 사람들과 함께 차분하게 내실을 다지고 휴식을 취할 때 가장 큰 행복을 느낄 수 있는 평화로운 일요일입니다.쥐띠 (자)소와 쥐는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 단짝(육합)입니다. 따뜻한 화로가 꽁꽁 언 몸을 싹 녹여주듯, 가족이나 귀인의 든든한 도움을 받아 일주일의 피로가 눈 녹듯 사라지는 대길의 주말입니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀에게서 아주 기분 좋고 뜻밖의 반가운 소식을 듣고 함박웃음을 짓습니다.1960년생: 그동안 묵혀두었던 집안의 고민거리가 가족들의 합심으로 시원하고 깔끔하게 해결됩니다.1972년생: 활동 범위가 넓어지고 대인관계가 활발해집니다. 주말 모임이나 외출에서 긍정적인 에너지를 얻습니다.1984년생: 동료나 지인들과 척척 맞는 호흡으로 시너지가 폭발합니다. 즐거운 나들이를 기획해 보세요.1996년생: 연애운이 아주 훌륭합니다. 당신의 따뜻하고 든든한 매력이 상대방의 마음을 단번에 사로잡습니다.소띠 (축)자신의 날을 맞아 뚝심과 결단력이 극에 달하지만, 소 두 마리가 뿔을 맞대듯 아집이 강해질 수 있습니다. 내 생각만 뻣뻣하게 고집하기보다 유연하게 가족들의 조언을 수용해야 평화롭습니다.1949년생: 반가운 옛 지인을 우연히 만나 회포를 풀거나 잊고 있던 긍정적인 소식을 넌지시 듣습니다.1961년생: 금전운은 무난하나 지나친 욕심을 부리면 오히려 탈이 납니다. 얌전한 현상 유지가 최선입니다.1973년생: 무거운 책임감을 잠시 내려놓으세요. 오늘은 무조건 내 몸과 마음의 휴식에만 집중해야 합니다.1985년생: 주변의 속도에 휩쓸리지 말고 당신만의 묵직한 페이스를 잃지 않으면 여유롭게 주말을 즐깁니다.1997년생: 복잡하고 시끄러운 약속보다는 조용히 혼자서 에너지를 충전하고 영화를 보기에 훌륭한 날입니다.호랑이띠 (인)흙(소) 속에 나무(호랑이)가 조용히 뿌리를 내리며 보이지 않게 긍정적으로 교감하는 형국(암합)입니다. 겉으로 화려하게 드러나지는 않아도 뒤에서 든든하게 실속과 이익을 챙기는 하루가 됩니다.1950년생: 건강 관리에 유의하고, 소화가 잘되는 따뜻한 음식으로 하루를 부드럽게 시작하세요.1962년생: 가족이나 배우자와 함께 차분한 대화를 나누며 아주 끈끈하고 깊은 정을 쌓습니다.1974년생: 보이지 않는 곳에서 은근히 당신을 돕는 숨은 조력자 덕분에 주말의 꼬인 일정을 스무스하게 넘깁니다.1986년생: 남들에게 자랑하거나 나서기보다는 묵묵히 내실을 다지고 휴식을 챙기는 것이 100% 유리합니다.1998년생: 새로운 취미나 자기계발에서 기대 이상의 쏠쏠한 재미와 성과를 얻어 활력이 넘칩니다.토끼띠 (묘)나무(토끼)가 흙(소)에 뿌리를 내리려 하지만 다소 척박하고 차가운 땅이라 끈기가 필요합니다. 완벽하고 빡빡한 주말 나들이를 욕심내기보다는, 한 가지 목표나 편안한 휴식에만 집중하는 것이 낫습니다.1951년생: 가벼운 산책이나 스트레칭으로 굳은 몸을 펴고 건강을 챙기세요. 무리한 장거리 외출은 금물입니다.1963년생: 남의 말에 쉽게 휘둘려 섣불리 지갑을 열지 마세요. 충동구매나 홈쇼핑 지출을 각별히 주의해야 합니다.1975년생: 가족이나 친척들과 미묘한 의견 차이가 있을 수 있습니다. 둥글게 웃으며 무조건 부드럽게 타협하세요.1987년생: 새로운 변화나 무리한 여행을 시도하기보다는 현재의 안정을 묵묵히 유지하는 것이 훨씬 안전합니다.1999년생: 친한 친구 사이라도 예의를 꼭 지켜야 합니다. 무심코 던진 가벼운 농담이 큰 상처가 될 수 있습니다.용띠 (진)소와 용은 서로 흙의 기운으로 뭉쳐 부딪히고 깨지는 기운(파살)이 있습니다. 철석같이 믿었던 일요일 약속이 깨지거나 계획에 차질이 생길 수 있으니, 여유를 가지고 융통성 있게 플랜 B를 가동하세요.1952년생: 주변 사람들과 불필요한 날 선 논쟁을 무조건 피하세요. 이겨도 결국 감정만 심하게 상하고 찝찝합니다.1964년생: 굳게 믿었던 사람에게 섭섭함을 훅 느낄 수 있습니다. 오늘은 애초에 타인에 대한 기대치를 꺾으세요.1976년생: 중요한 외출이나 모임은 돋보기를 대듯 꼼꼼히 시간과 장소를 재확인해야 엇갈림을 방지합니다.1988년생: 연인과 사소한 오해로 날카롭게 다툴 수 있습니다. 알량한 자존심을 버리고 먼저 다정하게 사과하세요.2000년생: 집중력이 떨어지고 마음이 붕 뜰 수 있으니 덤벙대다 지갑이나 핸드폰을 잃어버리지 않도록 주의하세요.뱀띠 (사)소와 뱀은 아주 훌륭한 파트너(삼합)를 이룹니다. 당신의 타고난 열정과 소의 끈기가 완벽하게 만나니, 어디를 가나 사람들에게 대접받고 즐거움이 가득 찬 만사형통의 대길의 날입니다.1953년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 명예가 높이 올라가는 아주 기분 좋고 훈훈한 일요일을 보냅니다.1965년생: 꼬여있던 문제들이 가족들의 든든한 도움을 받아 한 방에 속 시원히 해결되어 어깨가 으쓱해집니다.1977년생: 뜻밖의 귀인이 짠하고 나타나 힘을 보태주니 일주일간 꽉 막혔던 묵은 체증이 시원하게 사라집니다.1989년생: 연애운과 재물운이 양손에 동시에 꽉 들어옵니다. 무척 행복하고 긍정적인 주말을 만끽하세요.2001년생: 미뤄둔 과제나 개인적인 일에서 기대 이상의 훌륭한 결과를 얻습니다. 당당하게 자신감을 뽐내세요.말띠 (오)소와 말은 서로 원망하고 몹시 예민해지는 껄끄러운 관계(원진/탕화살)입니다. 피로가 겹쳐 이유 없이 짜증이 확 솟구치고 욱하는 감정 기복이 심해질 수 있으니, 스스로 마인드 컨트롤을 단단히 해야 합니다.1954년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 가족이나 배우자에게 화풀이하지 마세요. 집안 분위기만 싸늘해집니다.1966년생: 신경성 두통이나 피로감을 조심하세요. 외출을 삼가고 무조건 집에서 푹 쉬는 것이 최고의 보약입니다.1978년생: 억울한 일이 생겨도 정면충돌은 피하고, 오늘은 가만히 속으로 꾹 참는 것이 내일을 위해 상책입니다.1990년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 꼬투리를 잡으면 사이가 걷잡을 수 없이 멀어집니다. 넉넉히 져주세요.2002년생: 홧김에 내뱉은 뾰족한 거친 말은 뼈저린 실수를 부릅니다. 행동하기 전에 반드시 3초만 깊이 심호흡하세요.양띠 (미)오늘은 소와 양이 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 뿔과 뿔이 부딪히는 격이라 모임이나 외출에서 변동이 몹시 심하고 억울한 다툼수가 있으니 매사 납작 엎드리고 내가 먼저 양보해야 합니다.1955년생: 외출을 가급적 핑계를 대서라도 취소하고 집에서 조용히 휴식하세요. 낙상 사고에 각별히 주의해야 합니다.1967년생: 금전 손실이 크게 우려되니 가까운 지인이라도 섣부른 돈 부탁은 절대, 무조건 칼같이 거절하세요.1979년생: 부부나 지인 사이에 걷잡을 수 없는 큰 싸움이 커질 수 있습니다. 욱하는 성질을 꾹 죽이고 꼬리를 내리세요.1991년생: 모임에서 엉뚱한 구설수나 뒷담화에 억울하게 휘말릴 수 있으니, 튀는 언행을 삼가고 입을 무겁게 닫으세요.2003년생: 친한 친구와 돌이킬 수 없는 절교 선언까지 갈 수 있습니다. 먼저 져주는 부드러운 양보가 미덕입니다.원숭이띠 (신)흙(소)이 금(원숭이)을 묵묵하고 단단하게 생해주니 든든한 지원군을 등 뒤에 얻은 격입니다. 윗사람이나 선배의 적극적인 도움으로 어려운 일을 아주 쉽게 끝내고 일요일의 여유를 듬뿍 누리는 날입니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 도움으로 시원하고 깔끔하게 싹 해결됩니다.1968년생: 뜻밖의 쏠쏠한 횡재수나 선물이 쏙 들어와 하루 종일 입가에 긍정적인 미소가 떠나지 않습니다.1980년생: 당신의 숨겨둔 재능과 매력을 100% 뽐낼 모임이 있습니다. 판이 깔렸으니 당당히 실력을 보여주세요.1992년생: 마음이 맞는 동료들이나 친구들과 가볍게 저녁을 먹으며 한 주간의 스트레스를 경쾌하게 훌훌 날려버립니다.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 좋은 정보를 얻어 기분 좋게 하루를 보낼 수 있는 아주 긍정적인 운입니다.닭띠 (유)소와 닭은 완벽하게 통하는 최상의 파트너(삼합)입니다. 지인들이나 연인과 눈빛만 봐도 아는 훌륭한 호흡을 자랑하며 재물운, 명예운, 애정운 모두 쑥쑥 상승 곡선을 그리는 최고의 주말입니다.1957년생: 자녀의 따뜻한 효도나 배우자의 깊은 배려로 가슴 뭉클한 행복과 든든한 평안을 깊이 느낍니다.1969년생: 기획하고 추진하는 주말 나들이나 가족 행사가 걸림돌 없이 순조롭게 술술 풀리니 절로 콧노래가 나옵니다.1981년생: 당신의 다정한 헌신을 주변에서 알아보고 칭찬을 듬뿍 해주어 어깨가 으쓱해지고 사랑이 깊어집니다.1993년생: 솔로라면 영화처럼 운명적인 상대를 만날 수 있습니다. 긍정적이고 설레는 마음으로 외출을 즐기세요.2005년생: 두뇌 회전이 무섭게 빨라 취미나 공부에서 성취도가 몹시 높고, 멘토에게 큰 칭찬을 듬뿍 받는 날입니다.개띠 (술)비슷한 흙의 성향인 소와 개가 만나 서로 조정하고 깎아내리는 기운(형살)이 작용합니다. 알량한 자존심을 뻣뻣하게 내세우면 다툼이 생기니 벼 이삭처럼 고개를 숙이는 겸손한 태도가 화를 면하게 합니다.1958년생: 몸이 찌뿌둥하거나 컨디션이 저하될 수 있으니 피곤한 일정은 취소하고 건강을 꼼꼼히 살피세요.1970년생: 말 한마디에 천 냥 빚을 억울하게 만들 수 있습니다. 모임에서 남을 평가하는 언행을 신중히 하세요.1982년생: 자신이 홧김에 내뱉은 말에 묵직한 책임을 져야 할 일이 생깁니다. 입을 몹시 신중하게 여는 것이 생명입니다.1994년생: 남의 험담에 재미로 맞장구치다가 나만 억울하고 곤란한 처지에 놓입니다. 무조건 침묵이 금입니다.2006년생: 집중력이 크게 떨어지고 몹시 산만해지기 쉬우니 한 번에 한 가지 일이나 휴식에만 진득하게 몰두하세요.돼지띠 (해)흙(소)이 물(돼지)을 단단하게 가두어 흐르지 못하게 하는 든든하면서도 답답한 형국입니다. 내 뜻대로 주말이 화려하게 굴러가지 않아도 조급해하지 말고, 현상 유지와 내실 다지기에 집중하는 편이 낫습니다.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 주말 외식비나 새어 나가는 지출 관리가 꼭 필요합니다. 과소비를 꽉 줄이세요.1971년생: 팽팽하게 바쁜 일주일의 끝에서 잠시 쉼표를 찍으세요. 커피 한 잔의 조용한 휴식이 절실합니다.1983년생: 가족이나 지인들과 불필요하게 묘한 기싸움을 하기보다 적절히 꼬리를 내리고 져주는 것이 최종 이득입니다.1995년생: 화려한 겉치레 약속보다는 나만의 묵직한 내실을 다지는 데 온전히 집중하세요. 집에서 푹 쉬는 것이 낫습니다.2007년생: 남들과 시끌벅적 어울리기보다 혼자만의 조용한 시간을 가지며 차분하게 내일의 일과를 준비하세요.