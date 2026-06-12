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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 12일

입력 2026 06 12 01:06 수정 2026 06 12 01:06
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36년생 : 어려운 일도 쉽게 해결된다.

48년생 : 겸손하면 주변에서 칭찬이 떠나지 않는다.

60년생 : 만사가 형통하다.

72년생 : 주변 사람에게 마음을 써라.

84년생 : 새로운 방향을 모색하라.

96년생 : 열린 마음이 좋은 인연을 부른다.



37년생 : 큰 일을 성사해 내는 운세다.

49년생 : 하는 일마다 행운을 부른다.

61년생 : 무슨 일이든 사전에 살펴라.

73년생 : 모임에 나가면 인기 높다.

85년생 : 침착하게 행동함이 필요하다.

97년생 : 성급함만 버리면 길이 열린다.

호랑이

38년생 : 심신이 편안하니 즐겁다.

50년생 : 친한 사람에게 도움 얻는다.

62년생 : 주변의 도움으로 소망 이룬다.

74년생 : 매사 대길하며 재물이 들어온다.

86년생 : 편안한 마음으로 기다려라.

98년생 : 지금은 서두르지 않는 것이 이롭다.

토끼

39년생 : 과거는 잊고 새로 시작하라.

51년생 : 분수를 지키면 좋은 일 있다.

63년생 : 자기 주관을 확실히 하라.

75년생 : 걱정이 해결된다.

87년생 : 건강 관리에 신경 써라.

99년생 : 자신의 길을 지키면 기회가 따른다.



40년생 : 부지런하게 움직여라.

52년생 : 현상유지에 힘써라.

64년생 : 근심걱정이 전혀 없다.

76년생 : 건강만 잘 지키면 큰 이득.

88년생 : 임기웅변으로 상황이 극복된다.

00년생 : 한 번 더 살피면 손해를 막는다.



41년생 : 용기 내어 일을 시작하라.

53년생 : 노력만큼 성과 있다.

65년생 : 기쁨과 슬픔이 교차한다.

77년생 : 끝마무리에 조금 더 노력하라.

89년생 : 바쁜 만큼 소득 있다.

01년생 : 집중하면 기대한 결과를 얻게 된다.



42년생 : 하나의 행운도 놓치지 마라.

54년생 : 행운이 들어온다.

66년생 : 겉보다는 실속이 중요하다.

78년생 : 어려움 없이 순조롭다.

90년생 : 상대방 의견을 존중하라.

02년생 : 실속을 챙기면 웃을 일 생긴다.



43년생 : 들뜨기 쉬우나 조심하라.

55년생 : 금전적으로 여유가 생긴다.

67년생 : 내일을 설계하라.

79년생 : 바쁜 만큼 실속도 있구나.

91년생 : 차근차근 준비하면 성과가 보인다.

03년생 : 조용히 밀고 가면 흐름이 좋아진다.

원숭이

44년생 : 간섭하는 등의 일에 절제해야 한다.

56년생 : 새로움을 꿈꾸어야 길하다.

68년생 : 재물이 넘쳐나는 기쁨이 있다.

80년생 : 희망의 미래가 보인다.

92년생 : 변화를 두려워하지 말면 기회 온다.

04년생 : 행동에 힘을 싣는 만큼 결과가 좋다.



45년생 : 크게 발전하는 운세다.

57년생 : 꾀하는 일마다 순조롭게 진행된다.

69년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.

81년생 : 좋은 일이 시작된다.

93년생 : 반가운 소식이 서서히 다가온다.

05년생 : 적극성이 길을 넓혀준다.



46년생 : 고비가 해결된다.

58년생 : 시간과 노력을 아끼지 마라.

70년생 : 타인의 도움을 받아 일 해결된다.

82년생 : 조용히 지내면 별일 없을 것이다.

94년생 : 믿는 사람과 뜻을 맞추면 길하다.

06년생 : 참고 견디면 결국 답이 나온다.

돼지

47년생 : 마음이 평안한 하루.

59년생 : 가족의 조언을 듣는 것이 좋겠다.

71년생 : 재물이 생기니 주변을 돕는데 사용하라.

83년생 : 독선은 버려라.

95년생 : 욕심만 줄이면 흐름이 부드럽다.

07년생 : 주변을 살피면 기회가 가까이 있다.
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