[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 13일

36년생 : 뜻밖의 횡재를 할 수 있겠다.48년생 : 기쁜 일이 생기겠다.60년생 : 심신을 편안히 하라.72년생 : 노력이 바로 성공의 지름길이다.84년생 : 이득이 많은 하루.96년생 : 작은 기회가 큰 결과로 이어진다.37년생 : 망설이지 말고 일을 시작해라.49년생 : 우연히 나를 돕는 사람이 생긴다.61년생 : 동쪽으로 출타하면 유리하다.73년생 : 사람 사귀는 일 신중 하라.85년생 : 모든 일이 순조롭게 풀려간다.97년생 : 자신 있게 나서면 길운이 따른다.호랑이38년생 : 많은 사람이 도와주는구나.50년생 : 기대하던 일이 큰 성과 거둔다.62년생 : 다른 사람을 너무 믿지 마라.74년생 : 잘못을 인정하면 해결된다.86년생 : 기쁜 일이 넘친다.98년생 : 한 걸음 양보하면 더 큰 이득 있다.토끼39년생 : 소망하는 일이 이루어진다.51년생 : 땀흘려야 보람 만끽.63년생 : 계획은 여유 있게 세워야 하겠다.75년생 : 윗사람에게 신임을 얻는다.87년생 : 많은 사람의 도움이 있겠다.99년생 : 차근차근 가면 기대한 성과 있다.40년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.52년생 : 바쁜 만큼 실속 있다.64년생 : 이웃과 함께 하는 것이 길하다.76년생 : 서두르지 마라.88년생 : 좋은 하루 보내겠다.00년생 : 중심을 지키면 뜻밖의 도움 있다.41년생 : 행운이 찾아온다.53년생 : 장기적인 목적의 투자가 좋다.65년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋다.77년생 : 하루가 짧은 날이다.89년생 : 기쁜 소식 전해 듣는다.01년생 : 부지런히 움직이면 기대 이상 얻는다.42년생 : 행동에 주의해야 하겠다.54년생 : 가족간의 화합을 도모하라.66년생 : 재물이 넘쳐나는 기쁨이 있다.78년생 : 뜻밖의 기쁜 일 생긴다.90년생 : 건강에 신경 써야 한다.02년생 : 서두르지 않으면 좋은 결과 있다.43년생 : 금전운이 왕성하다.55년생 : 사람들이 많이 모여드는구나.67년생 : 꾀하는 일마다 순조롭게 진행된다.79년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.91년생 : 반가운 제안이 들어오니 잘 살펴라.03년생 : 들뜬 마음만 누르면 실속이 커진다.원숭이44년생 : 신수가 태평하니 걱정별로 없다.56년생 : 상대 의견을 존중하라.68년생 : 시간과 노력을 낭비하지 마라.80년생 : 마음의 안정을 찾아라.92년생 : 무리하지 않으면 일이 부드럽게 풀린다.04년생 : 차분함이 결국 기회를 잡게 한다.45년생 : 고통은 서서히 물러간다.57년생 : 자기고집 버리고 상대에게 협조하라.69년생 : 재물이 생기면 주변을 도와라.81년생 : 실속이 있는 하루.93년생 : 지나친 욕심만 줄이면 길하다.05년생 : 좋은 흐름이 오니 자신 있게 가라.46년생 : 순리에 맞게 행동하면 좋은 일 있다.58년생 : 근심이 눈 녹 듯 사라진다.70년생 : 심신을 편안히 하라.82년생 : 뜻밖의 횡재를 할 수 있겠다.94년생 : 기다리던 일이 서서히 풀려간다.06년생 : 마음을 다잡으면 기대 이상의 결과 있다.돼지47년생 : 조바심 낼 필요 없이 일 해결된다.59년생 : 일이 그런 대로 진행되어간다.71년생 : 노력이 바로 성공의 지름길이다.83년생 : 이동의 변수가 생기겠구나.95년생 : 큰 욕심만 버리면 실속이 있다.07년생 : 묵묵히 가면 좋은 평가를 받는다.