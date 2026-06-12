[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 13일
입력 2026 06 12 01:08 수정 2026 06 12 01:08
쥐
36년생 : 뜻밖의 횡재를 할 수 있겠다.
48년생 : 기쁜 일이 생기겠다.
60년생 : 심신을 편안히 하라.
72년생 : 노력이 바로 성공의 지름길이다.
84년생 : 이득이 많은 하루.
96년생 : 작은 기회가 큰 결과로 이어진다.
소
37년생 : 망설이지 말고 일을 시작해라.
49년생 : 우연히 나를 돕는 사람이 생긴다.
61년생 : 동쪽으로 출타하면 유리하다.
73년생 : 사람 사귀는 일 신중 하라.
85년생 : 모든 일이 순조롭게 풀려간다.
97년생 : 자신 있게 나서면 길운이 따른다.
호랑이
38년생 : 많은 사람이 도와주는구나.
50년생 : 기대하던 일이 큰 성과 거둔다.
62년생 : 다른 사람을 너무 믿지 마라.
74년생 : 잘못을 인정하면 해결된다.
86년생 : 기쁜 일이 넘친다.
98년생 : 한 걸음 양보하면 더 큰 이득 있다.
토끼
39년생 : 소망하는 일이 이루어진다.
51년생 : 땀흘려야 보람 만끽.
63년생 : 계획은 여유 있게 세워야 하겠다.
75년생 : 윗사람에게 신임을 얻는다.
87년생 : 많은 사람의 도움이 있겠다.
99년생 : 차근차근 가면 기대한 성과 있다.
용
40년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.
52년생 : 바쁜 만큼 실속 있다.
64년생 : 이웃과 함께 하는 것이 길하다.
76년생 : 서두르지 마라.
88년생 : 좋은 하루 보내겠다.
00년생 : 중심을 지키면 뜻밖의 도움 있다.
뱀
41년생 : 행운이 찾아온다.
53년생 : 장기적인 목적의 투자가 좋다.
65년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋다.
77년생 : 하루가 짧은 날이다.
89년생 : 기쁜 소식 전해 듣는다.
01년생 : 부지런히 움직이면 기대 이상 얻는다.
말
42년생 : 행동에 주의해야 하겠다.
54년생 : 가족간의 화합을 도모하라.
66년생 : 재물이 넘쳐나는 기쁨이 있다.
78년생 : 뜻밖의 기쁜 일 생긴다.
90년생 : 건강에 신경 써야 한다.
02년생 : 서두르지 않으면 좋은 결과 있다.
양
43년생 : 금전운이 왕성하다.
55년생 : 사람들이 많이 모여드는구나.
67년생 : 꾀하는 일마다 순조롭게 진행된다.
79년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.
91년생 : 반가운 제안이 들어오니 잘 살펴라.
03년생 : 들뜬 마음만 누르면 실속이 커진다.
원숭이
44년생 : 신수가 태평하니 걱정별로 없다.
56년생 : 상대 의견을 존중하라.
68년생 : 시간과 노력을 낭비하지 마라.
80년생 : 마음의 안정을 찾아라.
92년생 : 무리하지 않으면 일이 부드럽게 풀린다.
04년생 : 차분함이 결국 기회를 잡게 한다.
닭
45년생 : 고통은 서서히 물러간다.
57년생 : 자기고집 버리고 상대에게 협조하라.
69년생 : 재물이 생기면 주변을 도와라.
81년생 : 실속이 있는 하루.
93년생 : 지나친 욕심만 줄이면 길하다.
05년생 : 좋은 흐름이 오니 자신 있게 가라.
개
46년생 : 순리에 맞게 행동하면 좋은 일 있다.
58년생 : 근심이 눈 녹 듯 사라진다.
70년생 : 심신을 편안히 하라.
82년생 : 뜻밖의 횡재를 할 수 있겠다.
94년생 : 기다리던 일이 서서히 풀려간다.
06년생 : 마음을 다잡으면 기대 이상의 결과 있다.
돼지
47년생 : 조바심 낼 필요 없이 일 해결된다.
59년생 : 일이 그런 대로 진행되어간다.
71년생 : 노력이 바로 성공의 지름길이다.
83년생 : 이동의 변수가 생기겠구나.
95년생 : 큰 욕심만 버리면 실속이 있다.
07년생 : 묵묵히 가면 좋은 평가를 받는다.
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