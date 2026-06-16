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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 16일

입력 2026 06 16 01:14 수정 2026 06 16 01:14
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36년생 : 재산이 불어나게 된다.

48년생 : 스포츠로 기분전환 하면 좋아진다.

60년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.

72년생 : 경제적인 사정이 좋아진다.

84년생 : 윗사람의 혜택 입게 된다.

96년생 : 부지런히 움직이면 좋은 소식 따른다.



37년생 : 투자 확장을 하게 된다.

49년생 : 유대관계 돈독히 하면 일이 풀린다.

61년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.

73년생 : 최선을 다하면 일이 해결된다.

85년생 : 구설수 신경 쓰지 마라.

97년생 : 흔들리지 않고 가면 실속이 따른다.

호랑이

38년생 : 행운이 넘쳐 큰 성과 있다.

50년생 : 생각지 못한 좋은 일 생긴다.

62년생 : 주변에서 인기가 올라간다.

74년생 : 좋은 일하고 칭찬 듣는구나.

86년생 : 원하던 소원이 이루어지겠다.

98년생 : 마음먹은 일에 반가운 성과 있다.

토끼

39년생 : 좋은 일하면 칭찬 받는다.

51년생 : 금전운이 상승한다.

63년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

75년생 : 좋은 일이 거듭되겠구나.

87년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.

99년생 : 작은 기회가 큰 이득으로 이어진다.



40년생 : 상대방 의견을 존중하라.

52년생 : 기다리고 있으니 안정을 취하라.

64년생 : 매사 완벽을 기하면 운이 상승한다.

76년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

88년생 : 큰 성과 있으니 행운 있다.

00년생 : 차분히 준비하면 기회가 들어온다.



41년생 : 소원을 풀게 되겠다.

53년생 : 인정받으려면 언행이 일치해야 한다.

65년생 : 설치지 않으면 행복이 있다.

77년생 : 매사 확실히 임하라.

89년생 : 가만히 있어야 횡재수 있다.

01년생 : 때를 기다리면 좋은 흐름이 온다.



42년생 : 끝맺음을 잘하라.

54년생 : 기쁜 소식을 듣겠구나.

66년생 : 재물이 들어오는구나.

78년생 : 다른 사람 말을 새겨들어라.

90년생 : 보람된 하루가 되니 이웃에게 베풀어라.

02년생 : 마음을 열면 반가운 기회가 따른다.



43년생 : 주요한 계획이 추진되는 날.

55년생 : 일이 해결된다.

67년생 : 계획한대로 운이 상승한다.

79년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

91년생 : 바라던 일이 서서히 풀려나간다.

03년생 : 꾸준히 밀고 가면 실속이 생긴다.

원숭이

44년생 : 철저한 준비가 필요하다.

56년생 : 믿었던 일이 잘 풀린다.

68년생 : 횡재운이 있다.

80년생 : 유연성이 필요하다.

92년생 : 성급함만 줄이면 좋은 결과 있다.

04년생 : 집중력을 살리면 이득이 크다.



45년생 : 이사 여행 투자운 길하다.

57년생 : 티끌 모아 큰 재산 모은다.

69년생 : 일의 성과가 나타난다.

81년생 : 인간관계 잘 맺어라.

93년생 : 실속 있는 선택이 유리하다.

05년생 : 작은 기회도 놓치지 마라.



46년생 : 누군가 나에게 감동을 준다.

58년생 : 포기 말고 밀고 나가면 좋은 일 있겠다.

70년생 : 가만히 있지 말고 새로운 길 모색하라.

82년생 : 소신대로 행동하면 큰 성과 있다.

94년생 : 고민하던 일이 서서히 정리된다.

06년생 : 자신 있게 나서면 길이 열린다.

돼지

47년생 : 될 듯말 듯 하던 일이 풀리기 시작한다.

59년생 : 마음에 안정을 찾게 된다.

71년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.

83년생 : 마음을 가다듬고 마무리 잘하라.

95년생 : 막혔던 흐름이 차츰 좋아진다.

07년생 : 웃을 일이 생기니 마음이 가볍다.
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