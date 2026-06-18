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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 18일

입력 2026 06 18 02:36 수정 2026 06 18 02:36
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36년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.

48년생 : 장기적인 계획을 세우면 큰 성과 있다.

60년생 : 옛것을 지켜라 그러면 득이 된다.

72년생 : 맡은바 충실하면 구설수 막는다.

84년생 : 남의 의견에 신경 쓰면 길운이 있다.

96년생 : 차근차근 준비하면 좋은 기회 온다.



37년생 : 대인 관계를 다지면 운이 서서히 호전된다.

49년생 : 자기주장을 자제하라.

61년생 : 매사 갈등 해소된다.

73년생 : 새로운 친구 소개받는다.

85년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.

97년생 : 사람 속에서 답을 찾게 된다.

호랑이

38년생 : 바쁜 만큼 실익 얻겠다.

50년생 : 금전운이 좋다.

62년생 : 기쁜 소식 들으니 행복한 하루.

74년생 : 모든 일에 가족의 도움 받는다.

86년생 : 행운이 있는 날이다.

98년생 : 서두르지 않으면 이득이 크다.

토끼

39년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

51년생 : 많은 사람들로부터 칭찬을 듣는다.

63년생 : 하는 일이 쉽게 풀린다.

75년생 : 계획된 일 해결되겠다.

87년생 : 공명을 떨치게 될 운세다.

99년생 : 성실하게 가면 기대 이상의 결과 있다.



40년생 : 주변 사람들과 갈등 해소.

52년생 : 주위의 감언이설에만 주의하면 즐거운 하루.

64년생 : 자신감 있게 밀고 나가면 행운.

76년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.

88년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

00년생 : 흔들림 없이 가면 기쁨이 따른다.



41년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.

53년생 : 금전 문제를 확실히 해야 한다.

65년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

77년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

89년생 : 맡은바 충실이 최선이다.

01년생 : 기본을 지키면 인정받는다.



42년생 : 너무 분위기에 편승되지만 않으면 좋다.

54년생 : 자녀로부터 기쁜 소식 있다.

66년생 : 조금만 참으면 큰 이익이 온다.

78년생 : 오해가 있다면 풀리겠다.

90년생 : 주변상황이 자신에게 유리하다.

02년생 : 반가운 변화가 곧 찾아온다.



43년생 : 우연히 기쁜 일 생긴다.

55년생 : 베푼 만큼 이득 있다.

67년생 : 일이 쉽게 해결된다.

79년생 : 계획된 일 잘 풀리겠다.

91년생 : 한걸음 먼저 움직이면 길하다.

03년생 : 기다리던 일이 좋은 쪽으로 풀린다.

원숭이

44년생 : 금전운이 가득하다.

56년생 : 신수가 유리한 날이다.

68년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.

80년생 : 귀인이 다가온다.

92년생 : 사람 사이에서 기회를 얻게 된다.

04년생 : 애쓴 만큼 보람 있는 결과 있다.



45년생 : 자신감 있게 처리하면 즐거운 하루.

57년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.

69년생 : 수입이 좋으니 만사 형통.

81년생 : 새로운 일 벌여도 순조롭다.

93년생 : 지금은 밀고 가도 괜찮은 날이다.

05년생 : 주저하지 않으면 길이 보인다.



46년생 : 사업운이 좋은 날이다.

58년생 : 한가지로 성취하라.

70년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.

82년생 : 뜻밖의 일에 횡재 있다.

94년생 : 마음먹은 일에 실속이 따른다.

06년생 : 신중하게 밀어붙이면 성과 있다.

돼지

47년생 : 장기적인 계획을 세워라.

59년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.

71년생 : 맡은바 충실하면 구설수 막는다.

83년생 : 계획에 밝은 미래 보인다.

95년생 : 차분하게 가면 기대한 바 이룬다.

07년생 : 새로운 흐름이 들어오니 놓치지 마라.
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