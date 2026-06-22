[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 22일

36년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.48년생 : 금전 들어올 일 생긴다.60년생 : 신경 쓸 일 많아지나 일이 풀리기 시작한다.72년생 : 뜻밖의 횡재수 있다.84년생 : 자신감 있게 추진하면 큰 성과 있다.96년생 : 밀고 나가면 기대 이상의 결과 있다.37년생 : 무슨 일이든 도전해 보아라.49년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.61년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.73년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.85년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.97년생 : 준비한 만큼 성과가 따라온다.호랑이38년생 : 진실함과 끈기만 있다면 일이 순조롭다.50년생 : 차츰 운이 상승하는 날.62년생 : 능률이 점차 오르는구나.74년생 : 좋은 일과 궂은 일 교차한다.86년생 : 기쁨이 집안에 넘친다.98년생 : 한 번 더 참고 가면 길하다.토끼39년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.51년생 : 감정을 풀고 지내라.63년생 : 계획한대로 운이 상승한다.75년생 : 분수를 지키면 일이 풀리기 시작한다.87년생 : 협동하면 성과가 크다.99년생 : 사람과 뜻을 맞추면 기쁨이 따른다.40년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.52년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.64년생 : 새로운 마음가짐이 필요하다.76년생 : 사람과의 유대관계 힘쓰면 길운이 열린다.88년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.00년생 : 마음을 새롭게 다지면 길이 열린다.41년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.53년생 : 경사스러운 일 생기겠다.65년생 : 베푸는 기분으로 생활하면 운이 서서히 호전된다.77년생 : 너무 시간적 여유가 없구나. 시간의 여유를 가져라.89년생 : 일마다 소득이 높구나.01년생 : 여유를 가지면 더 좋은 결과 있다.42년생 : 오늘 하루에 충실하라.54년생 : 집안이 태평하니 기쁘다.66년생 : 변동운이 좋다.78년생 : 다시 시작하면 길운이 있다.90년생 : 적극적으로 밀고 나가면 횡재 있다.02년생 : 기회를 잡으면 크게 웃게 된다.43년생 : 될 수 있으면 일찍 귀가하라.55년생 : 주변 사람과 원만한 관계가 유지되겠다.67년생 : 너무 서두르지 마라. 운이 서서히 좋아질 것이다.79년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.91년생 : 느긋함이 오히려 이득을 부른다.03년생 : 조용히 가면 좋은 소식 듣는다.원숭이44년생 : 하는 일마다 즐겁다.56년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.68년생 : 가정에 충실하면 즐거운 하루.80년생 : 적당한 휴식이 필요하다.92년생 : 힘 조절만 잘하면 길운이 따른다.04년생 : 끝까지 집중하면 원하는 결과 있다.45년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.57년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.69년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.81년생 : 말보다는 행동으로 옮겨라.93년생 : 실천이 빠를수록 이익이 크다.05년생 : 미루지 않으면 좋은 평가 따른다.46년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.58년생 : 매사 신중하고 꼼꼼하면 일이 순조롭다.70년생 : 친절로 인해 인정받는다.82년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.94년생 : 차분하게 챙기면 손해가 없다.06년생 : 꼼꼼함이 곧 행운이 된다.돼지47년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.59년생 : 기분 좋은 일 생긴다.71년생 : 의사 표현을 확실하게 하면 길하다.83년생 : 함께 화합하면 훨씬 쉽다.95년생 : 마음을 열면 반가운 길운이 있다.07년생 : 뜻을 분명히 하면 좋은 결과 온다.