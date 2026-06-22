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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 22일

입력 2026 06 22 01:19 수정 2026 06 22 01:19
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36년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.

48년생 : 금전 들어올 일 생긴다.

60년생 : 신경 쓸 일 많아지나 일이 풀리기 시작한다.

72년생 : 뜻밖의 횡재수 있다.

84년생 : 자신감 있게 추진하면 큰 성과 있다.

96년생 : 밀고 나가면 기대 이상의 결과 있다.



37년생 : 무슨 일이든 도전해 보아라.

49년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

61년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.

73년생 : 기쁜 일이 생길 것이다.

85년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.

97년생 : 준비한 만큼 성과가 따라온다.

호랑이

38년생 : 진실함과 끈기만 있다면 일이 순조롭다.

50년생 : 차츰 운이 상승하는 날.

62년생 : 능률이 점차 오르는구나.

74년생 : 좋은 일과 궂은 일 교차한다.

86년생 : 기쁨이 집안에 넘친다.

98년생 : 한 번 더 참고 가면 길하다.

토끼

39년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.

51년생 : 감정을 풀고 지내라.

63년생 : 계획한대로 운이 상승한다.

75년생 : 분수를 지키면 일이 풀리기 시작한다.

87년생 : 협동하면 성과가 크다.

99년생 : 사람과 뜻을 맞추면 기쁨이 따른다.



40년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.

52년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

64년생 : 새로운 마음가짐이 필요하다.

76년생 : 사람과의 유대관계 힘쓰면 길운이 열린다.

88년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.

00년생 : 마음을 새롭게 다지면 길이 열린다.



41년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

53년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

65년생 : 베푸는 기분으로 생활하면 운이 서서히 호전된다.

77년생 : 너무 시간적 여유가 없구나. 시간의 여유를 가져라.

89년생 : 일마다 소득이 높구나.

01년생 : 여유를 가지면 더 좋은 결과 있다.



42년생 : 오늘 하루에 충실하라.

54년생 : 집안이 태평하니 기쁘다.

66년생 : 변동운이 좋다.

78년생 : 다시 시작하면 길운이 있다.

90년생 : 적극적으로 밀고 나가면 횡재 있다.

02년생 : 기회를 잡으면 크게 웃게 된다.



43년생 : 될 수 있으면 일찍 귀가하라.

55년생 : 주변 사람과 원만한 관계가 유지되겠다.

67년생 : 너무 서두르지 마라. 운이 서서히 좋아질 것이다.

79년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.

91년생 : 느긋함이 오히려 이득을 부른다.

03년생 : 조용히 가면 좋은 소식 듣는다.

원숭이

44년생 : 하는 일마다 즐겁다.

56년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.

68년생 : 가정에 충실하면 즐거운 하루.

80년생 : 적당한 휴식이 필요하다.

92년생 : 힘 조절만 잘하면 길운이 따른다.

04년생 : 끝까지 집중하면 원하는 결과 있다.



45년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.

57년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

69년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.

81년생 : 말보다는 행동으로 옮겨라.

93년생 : 실천이 빠를수록 이익이 크다.

05년생 : 미루지 않으면 좋은 평가 따른다.



46년생 : 필요 이상의 지출을 줄여라.

58년생 : 매사 신중하고 꼼꼼하면 일이 순조롭다.

70년생 : 친절로 인해 인정받는다.

82년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.

94년생 : 차분하게 챙기면 손해가 없다.

06년생 : 꼼꼼함이 곧 행운이 된다.

돼지

47년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.

59년생 : 기분 좋은 일 생긴다.

71년생 : 의사 표현을 확실하게 하면 길하다.

83년생 : 함께 화합하면 훨씬 쉽다.

95년생 : 마음을 열면 반가운 길운이 있다.

07년생 : 뜻을 분명히 하면 좋은 결과 온다.
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