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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 24일

입력 2026 06 24 03:33 수정 2026 06 24 03:33
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36년생 : 근심 없어지고 기쁨 찾아온다.

48년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

60년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

72년생 : 주변사람이 도와주겠다.

84년생 : 친지와 즐거움 나눈다.

96년생 : 좋은 인연이 기회를 가져온다.



37년생 : 열심히 일을 추진해 나가라.

49년생 : 문서 때문에 이익 생길 듯.

61년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

73년생 : 노력과 투자를 아끼지 마라.

85년생 : 자기 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.

97년생 : 한결같이 가면 반가운 성과 있다.

호랑이

38년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.

50년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.

62년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.

74년생 : 윗사람으로부터 칭찬들을 일이 있겠다.

86년생 : 친구 사이에 화합의 기운이 생겨난다.

98년생 : 함께 움직이면 더 큰 이익 있다.

토끼

39년생 : 만사가 형통하다.

51년생 : 이동, 변동은 이득 있다.

63년생 : 자기 자리를 잘 지키면 횡재 있다.

75년생 : 노력한 만큼 좋은 소득 거둔다.

87년생 : 정신없이 바쁜 하루가 되겠구나.

99년생 : 애쓴 보람을 느끼는 날이다.



40년생 : 근심거리는 생기지만, 걱정하지 않아도 된다.

52년생 : 다른 사람의 의견에 귀 기울여라.

64년생 : 바쁜 만큼 이득도 크구나.

76년생 : 하는 일이 상승세를 탄다.

88년생 : 소리 소문 없이 행운이 들어온다.

00년생 : 조용히 준비한 일이 빛을 본다.



41년생 : 손재수가 있으니 무조건 간직 잘 해라.

53년생 : 문서가 행운을 가져온다.

65년생 : 작은 것이 쌓여 큰 것 이룬다.

77년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.

89년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.

01년생 : 꼼꼼함이 복을 불러오는 날이다.



42년생 : 가까운 사람 때문에 이익 있다.

54년생 : 대길한 운이니 일의 성과 크겠다.

66년생 : 이동하면 좋은 일 생기겠다.

78년생 : 이때를 잘 활용하라.

90년생 : 가족으로부터 기쁜 소식 듣겠다.

02년생 : 기회를 잘 쓰면 기대 이상 얻는다.



43년생 : 새로운 일을 시작하면 유리하다.

55년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.

67년생 : 생활의 변화를 가져 보면 운이 좋아진다.

79년생 : 너무 시간적 여유가 없구나. 시간의 여유를 가져라.

91년생 : 한 템포 쉬어가면 더 잘 풀린다.

03년생 : 무리하지 않으면 실속이 생긴다.

원숭이

44년생 : 지금은 절약이 최선이다.

56년생 : 먼 곳으로부터 즐거운 소식 받는다.

68년생 : 욕심을 부리지 않으면 일이 풀리기 시작한다.

80년생 : 학업에 더욱 더 열중하라.

92년생 : 기대를 낮추면 오히려 이득이 크다.

04년생 : 묵묵히 하면 좋은 평가 따른다.



45년생 : 자녀로 인한 기쁜 일 생긴다.

57년생 : 가족 화목에 신경 써야 하겠다.

69년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.

81년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

93년생 : 가까운 사람과의 대화가 길을 연다.

05년생 : 서두르지 않으면 좋은 기회 있다.



46년생 : 옛것을 지키고 유지하면 대길.

58년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.

70년생 : 오후엔 일이 잘 풀린다.

82년생 : 뜻밖의 소득이 있으니 즐거움을 느낀다.

94년생 : 조급한 판단만 피하면 무난하다.

06년생 : 기다리던 흐름이 조금씩 좋아진다.

돼지

47년생 : 호전의 기미가 있으니 조금만 참아라.

59년생 : 신수가 좋으니 재물이 넘친다.

71년생 : 분주하고 힘이 드나 곧 좋아진다.

83년생 : 어렵고 힘들어도 참고 견디면 횡재 있다.

95년생 : 인내한 만큼 웃을 일 생긴다.

07년생 : 좋은 기운이 스며드니 자신 있게 가라.
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