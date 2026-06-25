[김동완의 오늘의 운세] 2026년 6월 25일
입력 2026 06 25 01:05 수정 2026 06 25 01:05
쥐
36년생 : 바쁜 만큼 실속도 있구나.
48년생 : 귀인이 찾아온다.
60년생 : 금전운이 있다.
72년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.
84년생 : 모든 것이 편안해진다.
96년생 : 반가운 변화가 다가오니 놓치지 마라.
소
37년생 : 새로움을 꿈꾸어 보아라.
49년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.
61년생 : 좋은 소식이 들려온다.
73년생 : 자기 개발에 힘쓰면 횡재수 있다.
85년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.
97년생 : 준비한 만큼 기쁨이 커진다.
호랑이
38년생 : 뜻밖의 기쁜 일 생긴다.
50년생 : 즐거움이 있다.
62년생 : 일에 희망이 보인다.
74년생 : 승진의 기회가 생긴다.
86년생 : 자식으로부터 좋은 소식 있다.
98년생 : 마음먹은 일에 활로가 열린다.
토끼
39년생 : 이익이 크게 있을 운세다.
51년생 : 어려운 이웃을 도와라.
63년생 : 시작하는 일마다 잘 풀린다.
75년생 : 귀인이 다가오고 있다.
87년생 : 즐거운 일이 생긴다.
99년생 : 움직일수록 좋은 흐름이 커진다.
용
40년생 : 일에 행운이 가득하다.
52년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.
64년생 : 좋은 일이 시작된다.
76년생 : 노력은 성공의 지름길이다.
88년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.
00년생 : 스스로 길을 열어가면 뜻이 통한다.
뱀
41년생 : 모든 일에 신중을 기하라.
53년생 : 고비만 넘기면 운이 서서히 호전된다.
65년생 : 남의 말을 잘 들으면 행운이 있는 날.
77년생 : 상대의견을 존중하라.
89년생 : 하늘이 돕는 운세다.
01년생 : 조언을 잘 들으면 해답이 보인다.
말
42년생 : 득이 될 일이 생긴다.
54년생 : 타인의 도움을 받는다.
66년생 : 편안한 하루가 된다.
78년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.
90년생 : 재물운이 튼다.
02년생 : 움직인 만큼 좋은 결실을 얻게 된다.
양
43년생 : 어렵던 일이 해결된다.
55년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.
67년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.
79년생 : 의사표현을 적극적으로 하라.
91년생 : 용기 내면 생각보다 쉽게 풀린다.
03년생 : 반가운 기회가 가까이 다가온다.
원숭이
44년생 : 사업운이 좋다.
56년생 : 일이 크게 성사 될 운세다.
68년생 : 호운이 발생한다.
80년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.
92년생 : 차분한 태도가 길운을 부른다.
04년생 : 꾸준히 하면 기대 이상의 성과 있다.
닭
45년생 : 기쁜 소식을 듣겠다.
57년생 : 가족에게 이익이 생긴다.
69년생 : 모든 일에 신중할 시기.
81년생 : 재물과 인기가 함께 한다.
93년생 : 조급함만 줄이면 반가운 결과 있다.
05년생 : 작은 성과가 크게 이어진다.
개
46년생 : 경사스러운 일 생기겠다.
58년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.
70년생 : 심신을 편안히 하면 큰 성과 있다.
82년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.
94년생 : 사람 사이에서 기쁨이 생기는 날이다.
06년생 : 기대하던 답을 듣게 되니 마음이 놓인다.
돼지
47년생 : 대인관계에 신경을 쓰면 행운이 있는 날.
59년생 : 귀인이 다가온다.
71년생 : 일에 변동운이 있다. 운이 서서히 호전된다.
83년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.
95년생 : 막혔던 일이 하나씩 정리된다.
07년생 : 밝은 기운이 들어오니 자신 있게 움직여라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지