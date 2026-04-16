“야식 라면 참고 대신 ‘이것’ 먹어요” 깜짝…아이유 관리 비결은?

가수 겸 배우 아이유의 식단 관리 비결이 화제다. 셰프 안성재 유튜브 채널 캡처

가수 겸 배우 아이유의 식단 관리 비결이 화제다. 셰프 안성재 유튜브 채널 캡처

가수 겸 배우 아이유의 식단 관리 비결이 화제다. 셰프 안성재 유튜브 채널 캡처

포즈 취하는 ‘21세기 대군부인’ 출연진

서울 강남구 조선팰리스호텔에서 열린 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작발표회에서 출연진이 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6 연합뉴스

‘21세기 대군부인’ 배우 아이유

배우 아이유(이지은)가 6일 오후 서울 강남구 조선팰리스 서울강남에서 열린 MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작발표회에서 포토타임 때 포즈를 취하고 있다. 21세기 대군부인은 오는 10일부터 방송한다. 2026.04.06 뉴시스

가수 겸 배우 아이유의 식단 관리 비결이 화제다.지난 15일 유튜브 채널 ‘셰프 안성재’에 출연한 아이유는 “일을 마치고 집에 들어가면 밤일 때가 많다”며 “칼로리가 높은 음식도 좋아하지만 스케줄을 앞두고 있으면 그런 음식들을 계속 먹을 수는 없다”고 밝혔다.이날 아이유는 평소 좋아하는 음식으로 라면을 꼽았다. 그는 “라면을 제일 좋아하지만 늘 먹을 수는 없어서, 꾹 참다가 정말 못 참을 때만 먹는다”고 고백했다.이어 “나만의 야식 메뉴가 있다”며 “연두부 치즈전이다”라고 소개했다. 아이유는 연두부 치즈전을 추천한 이유에 대해 “부드러운 식감을 좋아하는데 연두부가 들어가 칼로리 부담이 적고, 맛도 있으면서 살도 덜 찌는 느낌이라 자주 해 먹는다”고 설명했다.단백질은 우리 몸의 모든 세포에 존재하는 필수 영양소다. 소고기, 생선, 달걀 등과 같은 동물 단백질은 완전 단백질을 제공하지만 채소, 콩류 등과 같은 대부분의 식물성 식품은 불완전 단백질을 함유하고 있어 필요한 아미노산을 얻기 위해 서로 결합해야 한다.그러나 두부는 예외다. 두부는 다른 식물 단백질과는 달리 동물 단백질처럼 9가지 필수 아미노산을 모두 제공하는 완전 단백질에 해당한다. 이에 채식주의자나 비건 식단을 지향하는 사람들에게 단백질 섭취를 위한 좋은 대안이 될 수 있다.두부는 뼈를 튼튼하게 하는 데 도움이 되며, 심장 건강에도 도움이 될 수 있다. 또한 두부에는 건강에 유익한 식물성 화합물인 피토케미컬이 함유돼 있어 제2형 당뇨병과 심장 질환의 위험을 낮출 수 있다.특히 아이유가 즐겨 먹는 연두부의 경우에는 수분 함량이 높고 부드러워 소화도 잘된다. 식감이 연해 위장에도 부담이 덜하며, 열량도 낮은 편이라 다이어트에도 도움이 된다.치즈는 ‘인간이 신에게 받은 최고의 식품’이라고 불릴 만큼 영양이 풍부하고 효능도 다양하다. 특히 치즈 두 장을 먹으면 하루 권장 칼슘양을 모두 섭취하게 된다고 한다. 치즈는 생리기능을 활성화하는 효능이 있어 피부 미용에도 좋다.치즈는 칼슘과 미네랄, 비타민, 단백질 등 다양한 영양소가 풍부하게 들어 있다. 치즈에 함유된 칼슘은 건조한 피부와 여드름을 완화하는 효능을 가지고 있으며, 골다공증 예방에도 좋다.지난해에는 스웨덴에서 지방 함량이 높은 치즈와 크림을 꾸준히 섭취한 사람은 치매 발병 위험이 최대 13~16% 낮았다는 연구 결과가 나와 눈길을 끌기도 했다.연구 결과에 따르면 브리∙고다∙체다 등 지방 함량이 20% 이상인 고지방 치즈를 하루 50g 이상 섭취한 사람들은 치매의 주요 원인으로 꼽히는 알츠하이머 발병 위험이 13% 낮았다. 특히 고지방 치즈 섭취는 뇌 혈류 장애로 발생하는 혈관성 치매 위험도 29% 감소시키는 것으로 나타났다.노래면 노래, 연기면 연기 다재다능한 팔방미인의 면모를 뽐내며 국민 가수이자 대세 배우로 발돋움한 아이유는 최근 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 성희주 역을 맡아 많은 사랑을 받고 있다.‘21세기 대군부인’은 방송 3주 전부터 높은 사전 반응을 보이며 화제성 1위를 기록한 데 이어, 첫 방송 후 발표된 화제성 조사에서도 8만점이 넘는 점수를 기록했다. 이는 역대 TV 드라마 오프닝 성적 가운데 2위에 해당하는 기록이다.또한 방송 1주 전 이미 출연자 화제성 1위에 올랐던 주연 배우 아이유는 첫 방송 주에 화제성이 2배 이상 상승하며 2주 연속 출연자 1위를 차지했다. 배우 변우석 역시 2주 연속 2위에 올랐으며, 긍정적인 연기 평가를 받는 배우 공승연도 7위에 이름을 올렸다.하승연 기자