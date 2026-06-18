살 빼려고 맞았는데 “정자 질 좋아졌다”…남성 호르몬 수치도 ‘쑥’

英연구진 “비만 치료제, 남성 생식 기능 개선”

비만 치료제 위고비를 투약하는 모습. 기사와 직접적인 관련 없음. 노보노디스크 홈페이지

위고비 같은 ‘GLP-1’(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 비만치료제를 맞은 남성이 남성 호르몬인 테스토스테론 수치가 오르고, 정자의 질도 좋아졌다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다.영국 워릭 의대와 코번트리·워릭셔 대학병원 연구진은 지난 15일(현지시간) 미국 시카고에서 열린 내분비학회 연례 학술 대회(ENDO 2026)에서 GLP-1 계열 약물이 남성 생식 기능에 미치는 영향을 분석한 연구 결과를 발표했다.연구진은 GLP-1 관련 무작위 대조시험 중 GLP-1 비만 치료제를 투여한 18~65세 비만 남성과 저테스토스테론 남성 환자 등을 대상으로 한 연구 5건을 분석했다.비만 남성 30명을 대상으로 한 연구에서는 비만 치료제를 투여한 집단과 테스토스테론을 외부에서 보충한 집단 모두 16주 뒤 테스토스테론 수치가 증가했다.남성호르몬을 충분히 만들지 못하는 증상을 가진 남성 25명을 대상으로 한 연구에서도 24주 뒤 두 집단 모두 테스토스테론 수치가 올랐다.다만 정자에서 차이가 있었다. 비만약을 투여받은 집단에서는 정상적인 모양과 크기를 가진 정자의 비율이 2%에서 4%로 늘었다. 반면 테스토스테론을 외부에서 보충한 집단에서는 정자 수와 질이 떨어졌다.건강한 남성이 짧은 기간 비만약을 투여받은 연구에서는 테스토스테론 수치에 뚜렷한 변화가 없었다.연구진은 비만이 있거나 테스토스테론 수치가 낮은 남성에서 효과가 나타날 가능성이 더 크다고 봤다. 비만 치료제 복용을 통해 대사가 개선되고 체지방이 감소하면서 자연스럽게 생식 기능 개선으로 이어질 수 있다는 것이다.비만은 정자 생성에 필수적인 테스토스테론 수치를 낮추는 대표적 요인으로 알려져 있다. 체내 지방세포에 테스토스테론을 여성호르몬인 에스트로겐으로 변환하는 효소가 많기 때문이다.다만 연구진은 확대 해석은 경계했다. 이들은 “비만과 낮은 테스토스테론 증상을 가진 남성에게 곧바로 테스토스테론 보충 요법을 쓰기보다 전체 대사 건강을 함께 봐야 한다”며 “GLP-1 계열 약물의 남성 생식 기능 향상 효과를 확실히 입증하기 위해서는 더 체계적인 대규모 연구가 필요하다”고 말했다.윤예림 기자