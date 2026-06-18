“오늘도 먹었는데 얼굴 못생겨진다고?”…성형외과 의사가 꼽은 최악의 음식

소세지 자료사진. 픽사베이

평소 무심코 즐겨 먹는 음식이 외모를 변화시키고 노화를 앞당길 수 있다는 전문가의 조언이 나와 눈길을 끈다.최근 성형외과 전문의 최현남 원장은 자신의 소셜미디어(SNS)에 ‘얼굴 못생겨지는 음식 TOP 5’를 소개하는 영상을 공개했다.최 원장이 꼽은 최악의 음식 5위는 라면과 짠 과자다. 그는 “짠 음식에는 나트륨이 많아서 얼굴이 항상 붓는다”고 설명했다. 나트륨을 과도하게 섭취하면 신체는 혈중 나트륨 농도를 일정하게 유지하기 위해 체내에 수분을 축적한다. 이 과정에서 얼굴과 눈 주변에 쉽게 부을 수 있다.4위는 설탕이 많이 함유된 디저트류다. 케이크나 두쫀쿠(두바이쫀득쿠키) 등에 포함된 과도한 당분은 피부 탄력을 유지하는 콜라겐을 손상시킨다. 피부 속 콜라겐이 감소하면 피부 탄력 저하가 시작되고, 이로 인해 피부 처짐, 잔주름, 얼굴 윤곽 변화 등이 나타난다.3위는 튀긴 음식이다. 최 원장은 “피지 분비를 늘려서 트러블을 유발하고, 피부가 칙칙해 보인다”고 말했다. 음식을 고온 조리하는 과정에서 당분과 단백질이 화학 반응을 일으켜 최종당화산물(AGEs)이라는 독소가 생성되는데, 과다하게 섭취하면 체내 염증 반응을 높이고 노화를 촉진시킨다.2위는 가공육인 햄과 소시지다. 가공육에 포함된 각종 첨가물과 염분은 체내 염증 반응을 유발해 노화를 가속화한다.마지막으로 1위는 술이다. 술을 마시면 체내에 흡수된 알코올이 글루타치온이라는 피부 보호 성분을 감소시키고 체내 수분을 증발시키게 해 주름을 유발한다. 또 신체의 수분량을 조절해주는 호르몬인 항이뇨 호르몬을 억제해 소변을 자주 보게 만들면서 피부를 푸석푸석하게 만든다.김민지 기자