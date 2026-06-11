“오마카세 안 가요” SNS 점령하더니 ‘돌변’…요즘은 ‘여기’ 몰린다는데

오마카세 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 픽사베이

스스로를 위한 투자를 아끼지 않는 MZ세대를 중심으로 인기를 끌었던 ‘오마카세’(주방장이 메뉴를 알아서 내놓는 방식) 열풍이 식고 있는 것으로 나타났다.고물가 장기화로 지갑이 얇아진 소비자들이 고가의 외식 대신 합리적인 가격의 중저가 뷔페로 발길을 돌리고 있다는 분석이다.네이버 데이터랩 검색어 트렌드에 따르면 2023년 1월 최고치(기준값 100)를 기록한 ‘오마카세’ 검색량은 지난달 기준 ‘15’로, 3년 전 대비 약 85% 떨어졌다. 이는 코로나19 이전인 2019년 5월(20)보다도 낮은 수치다.실시간 외식업체 예약 플랫폼 캐치테이블에서 2023~2024년 ‘부동의 예약 1위’를 차지했던 일식 오마카세도 지난해 순위권 밖으로 밀려났다.오마카세 열풍이 가라앉은 배경으로는 고물가에 따른 소비 위축이 꼽힌다. 외식비 부담이 가중되면서 한 끼에 20만원을 웃도는 고가 외식 수요가 직격탄을 맞은 것이다.국가데이터처가 발표한 ‘5월 소비자물가 동향’을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.92(2020년=100)로 1년 전보다 3.1% 올랐다. 이는 작황이 좋지 않아 농산물 가격이 크게 올랐던 2024년 3월(3.1%) 이후 최대 폭 상승이다.반면 한물갔다는 평가를 받았던 중저가형 뷔페는 최근 몇 년간 꾸준히 성장하며 제2의 전성기를 누리고 있다.이랜드이츠의 뷔페 브랜드 ‘애슐리퀸즈’는 전국 122개 매장을 운영 중이며, 지난해 매출은 약 5000억원이다. CJ푸드빌이 운영하는 뷔페 ‘빕스’도 매년 매장 수를 늘려 2022년 25개에서 현재 전국 35개 매장을 운영하고 있다.중동 전쟁에 따른 공급 충격으로 3%대 소비자물가 상승률이 현실화하면서 서민과 취약 계층의 어려움은 가중될 것으로 보인다. 한국은행이 7월 기준금리 인상을 시사하며 긴축의 고통이 예고된 가운데 서민들은 고물가, 고금리, 고환율 삼중고에 직면하게 됐다.윤예림 기자