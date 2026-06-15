“韓아이돌 덕에 아프리카 학교 5개 생겼다”…군 복무 중 ‘억대 기부’ 누구?

그룹 세븐틴(SEVENTEEN)의 멤버 호시. 호시 인스타그램

그룹 세븐틴(SEVENTEEN) 멤버 호시가 지구촌 소외된 아동들을 위해 따뜻한 선행을 베풀었다.15일 사랑의열매 사회복지공동모금회에 따르면 호시의 기부금으로 추진된 아프리카 잠비아 지역의 공립학교 교실 건축 사업이 최근 성공적으로 마무리됐다. 이곳은 현지 아동 250여명을 위한 배움터가 될 예정이다.이번 교육환경 개선 사업은 호시가 지난해 경기북부 사랑의열매를 통해 기탁한 1억원의 성금을 재원으로 진행됐다.사업 대상이 된 잠비아 현지 공립학교는 유치원부터 7학년까지 약 250명의 아동이 재학 중인 곳이다. 그러나 기존에는 교실이 단 2개에 불과해 여러 학년의 학생들이 한 공간에 모여 동시에 수업을 받는 등 교육 여건이 매우 열악한 상태였다.해당 소식을 접한 호시는 “열악한 환경에서 성장하는 아이들에게 조금이나마 힘과 응원을 주고 싶다”며 거액을 기부했다.호시의 지원을 통해 해당 학교에는 총 2개 동 규모의 교실 5개와 화장실이 증설됐다. 기존의 낡은 학교 시설에 대한 전반적인 개보수 작업도 함께 완료됐다.이로써 교실 부족 문제로 공부에 집중하기 어려웠던 현지 학생들은 새 교실에서 보다 넓고 쾌적하게 학업에 집중할 수 있게 됐다.새로운 배움터의 완공 소식에 호시는 “아이들이 더 나은 환경에서 배우고 바르게 성장할 수 있기를 바라는 마음으로 이번 지원에 함께하게 됐다”며 “새롭게 지어진 교실에서 마음껏 꿈을 키워나갈 아이들을 생각하니 매우 기쁘고, 앞으로도 도움이 필요한 국내외 곳곳에 지속적으로 관심을 이어가고 싶다”고 소감을 전했다.한편 호시는 지난해 9월 16일 육군 현역으로 입대해 성실하게 복무 중이다. 그는 2021년 사랑의열매 고액 개인기부자 모임인 아너 소사이어티 회원으로 가입한 이후 꾸준한 나눔을 실천하고 있다. 2024년엔 라오스 국립고아학교 건축을 위해 1억원을 지원했으며 지난 5월엔 육군 위국헌신 전우사랑 기금을 기부했다. 이 외에도 고향 지역 후배들을 위한 성금 기부, 어려운 지역 이웃들을 위한 기부 등을 이어오고 있다.김민지 기자