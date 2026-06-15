[속보] 국힘 “서울·경기·인천·울산·전남광주 5곳 재선거 소청”

소청 마감 17일 앞두고 긴급 최고위 열어 의결

장동혁 국민의힘 대표가 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언 하고 있다. 2026.6.15 안주영 전문기자

국민의힘 지도부가 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 발생한 지역 가운데 서울, 경기, 인천, 울산, 전남광주 등 5개 지역에 대해 선거 소청을 제기하기로 했다.15일 최보윤 수석대변인에 따르면 국민의힘은 이날 오후 국회에서 장동혁 대표의 소집으로 긴급 최고위원회의를 열어 이같이 의결했다.국민의힘은 이들 5개 지역에 대해 ▲광역단체장 ▲기초단체장 ▲광역의원 ▲기초의원 ▲광역 비례대표 의원 ▲기초 비례대표 의원 등 6개 선거의 소청을 제기하기로 했다.이들 지역에서 실시된 국회의원 재·보궐 선거와 교육감 선거는 소청 제기 대상에서 제외했다.최 수석대변인은 “이 부분은 소청권자가 당 대표이고 소청 기간이 수요일(17일)까지여서 급하게 결정돼야 하는 부분이라 기한을 늦출 수 없기 때문에 의원총회를 거치지 않고 최고위 논의를 거쳤다”며 “원내대표가 참석해 원내 의견을 전달했기 때문에 원내 의견도 충분히 반영됐다”고 밝혔다.이어 “원내에서는 서울을 빼고 하는지, 안 빼고 하는지에 의견이 있었다”며 “그 외에는 의견이 일치된 것으로 결론이 났다”고 전했다.이날 회의는 6·3 지방선거 당시 투표용지 부족 사태가 벌어진 지역의 선거에 대해 중앙선거관리위원회에 재선거를 소청하는 문제를 놓고 열렸다. 장 대표와 정점식 원내대표, 신동욱·김민수·양향자·조광한 최고위원이 참석했다.이보희 기자