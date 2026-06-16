빠니보틀 “연예인들, 돈 냄새 맡고 유튜브”…얼마나 잘 버나, 수익 봤더니

빠니보틀 인스타그램

여행 크리에이터 빠니보틀이 연예인들이 돈 냄새를 맡고 유튜브를 시작했다는 발언에 대해 직접 해명했다.빠니보틀은 15일 자신의 소셜미디어(SNS)에 관련 기사를 캡처해 게재하며 “저도 돈 냄새 맡고 유튜브 한다. 제발 그만! 재밌자고 한 거라고!”라고 적었다.앞서 빠니보틀은 지난 12일 유튜브 채널 ‘채널 십오야’에 올라온 ‘제1회 유튜브 심포지엄’ 영상에 나영석 PD, 침착맨, 강민경, 효연, 카더가든, 미미미누, 엄지윤 등과 함께 등장했다.영상에서 그는 “제가 유튜버로 인정할 수 있는 사람은 딱 3명”이라고 말하며 본인과 침착맨, 미미미누를 꼽았다. 이어 “여기 가수, 코미디언분들 계시는데 다 본인 분야에서 어느 정도 성취를 이루신 분들”이라며 “유튜브를 3루에서 시작하셨는데 본인이 야구를 잘한다고 생각하시는 분들이 계시다”라고 지적했다. 그러면서 “저희는 진짜 (베이스에서) 안타를 쳐서 나온 사람들”이라며 “연예인들은 어쨌든 돈 냄새를 맡고 들어오신 분들”이라고 말했다.이에 나영석 PD는 “너 얼마 버는데. PD만 해도 돈 잘 벌어”라고 발끈했고 강민경도 “이 사람 뭐죠?”라고 불편해한 가운데 효연은 “나 돈 냄새 잘 맡아”라고 인정해 웃음을 안겼다.해당 발언은 예능적인 맥락에서 나온 농담이었지만 이후 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 중심으로 빠르게 확산하며 화제를 모았다.빠니보틀이 “돈 냄새”라는 표현을 쓴 배경에는 빠르게 커진 1인 미디어 콘텐츠 시장이 자리하고 있다.박성훈 국민의힘 의원이 국세청으로부터 제출받은 ‘2020~2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황’ 자료에 따르면 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버는 3만 4806명이다. 이들의 총수입 금액은 2조 4714억원으로, 1인당 평균 7100만원 수준이다.특히 상위 1%는 평균 13억원에 달하는 수입을 올린 것으로 나타났다. 2024년 종합소득금액 기준 상위 1%는 348명으로, 이들은 총 4501억원을 벌어 한 사람당 평균 수입이 12억 9339만원이었다.반면 하위 50%는 1만 7404명이고 총수입은 4286억원으로, 1인당 평균 수입은 2463만원에 그쳐 소득 양극화가 두드러졌다.김민지 기자