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국민 51% “6·3 지방선거 재선거 반대”…사전투표는 52% “폐지해야”

이보희 기자
입력 2026 06 17 19:04 수정 2026 06 17 19:04
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대구·경북·인천·경기는 ‘재선거 찬성’이 과반 넘겨
30대 이하도 재선거 요구 높아
91.6% “선관위에 엄중 책임 물어야”

6일 잠실7동 주민들의 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시민들이 태극기를 흔들며 재선거를 요구하고 있다. 2026.6.6 이지훈 기자
6일 잠실7동 주민들의 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 시민들이 태극기를 흔들며 재선거를 요구하고 있다. 2026.6.6 이지훈 기자


6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 일각에서 재선거를 요구가 계속되는 가운데 일반 국민 대상의 여론조사에서 ‘재선거를 하지 않아도 된다’는 답변이 ‘재선거가 필요하다’는 응답에 비해 오차범위 내에서 우위에 있는 것으로 나타났다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15∼16일 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 조사해 17일 공개한 여론조사 결과에 따르면 응답자의 51%는 ‘비용과 혼란이 막대하므로 재선거는 과도하다’고 답했다.

‘주권이 침해됐으므로 전국 재선거를 실시해야 한다’는 응답은 45.6%로, 찬성·반대의 차이는 오차범위 내인 5.4%포인트(p)였다. ‘잘 모름’은 3.4%로 집계됐다.

대구·경북(찬성 56.1%·반대 43.2%)과 인천·경기(찬성 54.0%·반대 42.9%)에서 재선거 찬성 여론이 과반을 넘겼다.

광주·전라(찬성 24.5%·반대 70.9%)와 대전·세종·충청(찬성 43.2%·반대 51.8%), 서울(찬성 45%·반대 51.5%), 부산·울산·경남(찬성 40.4%·반대 56.2%)에서는 반대 의견이 더 많았다.

연령별로는 30대(찬성 63.2%·반대 30.7%)와 18~29세(찬성 58.5%·반대 40.5%)에서 찬성 의견이 많았다. 50대(찬성 40.4%·반대 56.6%)와 60대(찬성 37.1%·반대 60.6%), 70대(찬성 29.5%·반대 66.0%)에서는 반대 의견이 더 많았다.

사전투표 폐지에 대한 질문엔 응답자의 52.7%가 ‘폐지해야 한다’고 답했고, ‘유지해야 한다’는 응답은 44.2%였다. 두 응답의 격차는 8.5%포인트로 오차범위 밖이었다.

18~29세와 30대, 60대, 70대 이상에서 폐지 의견이 우세했고, 40대와 50대에서는 유지 의견이 더 높게 나타났다.

투표용지 부족 사태와 관련해서는 전체 응답자의 91.6%가 “선관위가 독립기관이더라도 부실 관리에 대해 엄중한 책임을 물어야 한다”고 답했다.

이번 조사는 무선 무작위 생성 표집 틀을 통한 임의 전화걸기(RDD) 자동응답 조사 방식으로 실시됐다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

이보희 기자
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