“내 아들 같은데?” 4호선 폭행남 얼굴 본 엄마…직접 경찰에 신고했다

서울 지하철 4호선에서 왜소한 체격의 여성만 골라 폭행하는 남성이 있다는 주장이 온라인상에 올라왔다. 스레드 캡처

서울 지하철 4호선에서 한 남성이 여성들을 상대로 상습 폭행을 저지른다는 주장이 제기된 가운데 남성의 가족이 경찰에 자진 신고했다.18일 동아일보에 따르면 소셜미디어(SNS)에서 가해자로 지목된 20대 후반 남성의 어머니가 전날 온라인에 올라온 사진을 보고 ‘내 아들과 인상착의가 같다’며 경찰에 자진 신고했다.해당 사건을 수사 중이던 서울 중부경찰서는 남성을 불러 본인이 맞는지 여부와 사건 경위, 추가 피해 여부 등을 조사할 방침이다.최근 SNS에는 “오후 5시 30분쯤 4호선 불암산행 지하철에서 작은 체구의 여성들만 노려 폭행하는 남성이 있다”는 제보가 올라왔다.작성자 A씨는 자신이 직접 목격한 것만 다섯 차례에 달한다며 “체구가 작은 여자만 노린다”고 밝혔다. 이어 “오늘도 어떤 어머님을 세게 쳐 멍이 들었다. 지인과 함께 피해 여성을 경찰서에 데려가 신고했다”고 덧붙였다. 그러면서 “추가 피해 사례가 있으면 제보해 달라”고 요청했다.A씨는 가해 남성의 얼굴을 블러 처리한 사진도 함께 공개했다. 다만 “특정인을 공격하거나 마녀사냥을 하려는 의도가 아니다”면서 “추가 피해를 막기 위해 게시물을 올렸다. 많은 분이 상황을 인지하고 주의하시길 바란다”고 당부했다.해당 게시물이 SNS에서 확산되자 비슷한 시간대에 같은 남성을 마주쳤다는 목격담도 잇따랐다. 한 네티즌은 “끝자리에 타려고 엉덩이로 밀치며 탑승해 깜짝 놀랐다. 노약자석에 앉아 있던 할머니에게도 화를 내며 밀쳤는데, 유독 여성에게만 그런 행동을 한다”고 주장했다.이후 언론 보도를 통해 사연이 알려진 뒤 A씨는 “수사가 진행 중인 것으로 형사님한테 전달 받았다. 관심 가져주시고 제보해주신 모든 분들께 정말 많은 감사드린다”고 전했다.이어 “이번 일을 겪으면서 주변의 관심과 도움이 얼마나 큰 힘이 되는지 다시 한번 느낄 수 있었다”며 “앞으로도 지하철이나 공공장소에서 남녀노소를 불문하고 누군가 피해를 입는 상황이 있다면 외면하지 않고 서로를 살피고 도와줄 수 있는 사회가 되었으면 좋겠다”고 덧붙였다.김민지 기자