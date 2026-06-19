logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[속보] 코스피 9300선도 돌파…삼전 37만원·SK하닉 285만원 ‘사상 최고가’

이보희 기자
입력 2026 06 19 09:06 수정 2026 06 19 09:17
기사 소리로 듣기
다시듣기
18일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 코스피 9,000 돌파 축하 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 199.60p(2.25%) 오른 9,063.84로 마감했다. 2026.6.18 [공동취재]
18일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 코스피 9,000 돌파 축하 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 199.60p(2.25%) 오른 9,063.84로 마감했다. 2026.6.18 [공동취재]


전날 ‘9000피’를 달성한 코스피가 19일 9300선도 돌파하며 장중 최고치를 경신했다.

이날 코스피는 오전 9시 4분 2.95% 오른 9331.55를 기록했다. 전날 기록했던 장중 최고치(9106.07)를 새로 썼다.

지수는 225.05p(2.48%) 오른 9288.89으로 시작해 상승폭을 확대했다.

코스닥은 0.47p(0.05%) 오른 1001.40으로 개장했으나, 같은 시각 10.39p(1.04%) 내린 990.54다. 6거래일 만에 1000선을 내주고 있다.

이날 삼성전자는 37만원을 돌파했고, SK하이닉스는 285만원을 넘어서며 각각 사상 최고가를 경신했다. SK하이닉스는 시가총객 사상 첫 2000조원을 돌파했다.

이보희 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
코스피가 이날 기록한 장중 최고치는?
TodayBest

  1. “숏컷에 비키니, 대체 누구야?”…전 세계 홀린 월드컵 미녀의 정체

    thumbnail - “숏컷에 비키니, 대체 누구야?”…전 세계 홀린 월드컵 미녀의 정체

  2. “내 가족 같은데?” 4호선 폭행남 얼굴 보더니…직접 경찰에 신고했다

    thumbnail - “내 가족 같은데?” 4호선 폭행남 얼굴 보더니…직접 경찰에 신고했다

  3. 배우 겸 유튜버, 무전취식에 이어 음주운전하다 덜미

    thumbnail - 배우 겸 유튜버, 무전취식에 이어 음주운전하다 덜미

  4. 거북이 등에 “최○○ 55세, 직장 안정”…소원 이루려 ‘생태계 교란종’ 푼 남성

    thumbnail - 거북이 등에 “최○○ 55세, 직장 안정”…소원 이루려 ‘생태계 교란종’ 푼 남성

  5. 남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에…‘새 생명’ 찾아왔다

    thumbnail - 남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에…‘새 생명’ 찾아왔다

  6. “부모님 꼭 이혼시키고 싶어요” 딸 하소연…장남은 반대, 이유 있었다

    thumbnail - “부모님 꼭 이혼시키고 싶어요” 딸 하소연…장남은 반대, 이유 있었다
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved