“소고기 사준 아빠 앞에서 폰만 본 친구들, 손절할까요?”

인공지능(AI) 챗지피티로 생성한 기사 관련 이미지

휴대전화 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

소고기를 사준 아빠를 앞에 두고 휴대전화만 하는 친구들에게 서운함을 느껴 손절을 고민하고 있다는 사연이 전해졌다.최근 온라인 커뮤니티에서는 ‘친구 잘못 사귀어서 아빠한테 미안하다’는 제목의 글이 눈길을 끌고 있다. 작성자 A씨는 “친구들이 서울에 사는데 지방에 내려와서 우리 집에서 자도 되냐길래 알았다고 했다”고 운을 뗐다.A씨는 “아빠랑 둘이 살고 있는데 아빠는 친구들 오면 사택에서 주무신다. 아빠가 친구들에게 맛있는 걸 사주고 싶대서 친구들한테 물어보니까 ‘소고기 먹고 싶다’고 하더라”고 설명했다.그는 “그래서 아빠랑 소고깃집 예약해서 친구들 데리고 갔다. 아빠가 친구들에게 고기도 구워주고 술도 마시고 싶은 만큼 마시라고 했다”고 덧붙였다.이어 “그런데 친구들이 개인주의 성향이 강해서 원래 밥 먹을 때 휴대전화 보고 밥 먹고 자기 할 거 하는데 우리 아빠랑 먹으면서도 휴대전화만 보더라”고 토로했다.A씨에 따르면 친구들은 A씨의 아버지가 “뭐 재밌는 게 있냐”고 물어봐도 대답도 안 하고 “고기 맛있냐”고 물어봐도 휴대전화만 보면서 술을 마셨다고 한다.이에 A씨가 나서서 “휴대전화 좀 그만 봐라”라고 했으나 친구들은 “이것만 보고”라고 했고, 결국 A씨와 아버지만 대화하면서 술을 마셨다고 한다.A씨는 “다 같이 밥 먹고 집 왔는데 아빠한테 미안하고 속상하다”고 털어놨다.그러면서 “나는 대학을 서울로 갔고, 대학에서 만난 친구들이다. 서울 사람들은 원래 이렇게 개인주의적인 줄 알았다”며 “친구들은 다 30살이 넘었다”고 덧붙였다.해당 사연을 접한 누리꾼들은 “가정교육 독학한 거 아니냐”, “앞에 친구 아빠 두고 어떻게 그러나”, “개인주의 성향이 문제가 아니라 그냥 개념이 없다”, “서울 사람이라고 다 그렇지 않다” 등의 반응을 보였다.일부 누리꾼들은 “A씨를 친구라고 생각하면 절대 저렇게 행동할 수 없다. A씨를 만만하게 보는 것”이라며 “아빠를 생각해서라도 반드시 손절해야 한다”고 강조했다.최근 미국에서는 자신이 불편하다고 여기면 가족이나 가까운 친구와의 연락을 끊어버리는 현상이 확산하고 있다.폭스뉴스에 따르면 온라인 심리 치료 플랫폼 토크스페이스 의뢰로 시장조사기관 토커 리서치가 지난 4월 20일부터 23일까지 미국 성인 2000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 응답자의 38%가 최근 1년 사이 가족이나 친구와 연락을 끊은 경험이 있다고 답했다.연령대별로는 Z세대가 60%로 가장 높았고, 밀레니얼 세대는 50%, X세대는 38%, 베이비붐 세대는 20%로 집계됐다.관계를 끊은 이유에 대해서는 ‘존중받지 못한다고 느껴서’가 36%로 가장 많았다. 이어 약 30%는 상대가 정신 건강에 부정적인 영향을 미치거나 지나치게 부정적이었기 때문이라고 답했다.또한 응답자의 73%는 관계 문제가 생겼을 때 대화를 통해 해결하기보다 거리를 두는 방식을 택한다고 밝혔다.하승연 기자