“요양병원에서 다리 절단? 믿기 어려웠지만…의료진, 최선 다한 듯”

현직 의사가 본 ‘인천 다리 절단’ 사건

“환자 외면 않고 문제 해결하려고 노력”

“문제 될 부분 있지만”…영업정지 처분 ‘우려’

경찰이 인천 재활용품 처리시설에서 발견된 사람 다리가 요양병원에서 입원 중인 환자의 유전자(DNA)와 일치한다는 소견을 국립과학수사연구원으로부터 전달받았다. 사진은 해당 환자가 입원 중인 18일 오후 인천시 중구 모 요양병원. 2026.6.18 연합뉴스

전국을 떠들썩하게 했던 ‘인천 다리 절단’ 사건과 관련해 현직 의사는 “의료폐기물 처리 과정의 과실에 대한 책임은 묻되, 의료진의 선의와 환자 치료를 위한 노력을 함께 고려하는 방향으로 마무리되기를 바란다”고 목소리를 냈다.의정부 백병원 가정의학과 양성관 진료과장은 22일 페이스북을 통해 “병원과 의사가 환자를 방치하지 않고 자신들이 할 수 있는 범위 안에서 최선을 다하려 했다고 여겨진다”며 이같이 밝혔다.해당 사건은 지난 10일 오후 2시 28분쯤 인천 연수구 송도동에 있는 남부권 광역 생활자원회수센터에서 재활용품 선별 작업 중 신체 일부가 발견되면서 불거졌다. 당시 ‘아이가 살해당한 것 아니냐’ 등의 괴담이 퍼졌지만, 발견된 신체가 인천 중구의 A 요양병원에서 절단 수술을 받은 B(89)씨의 다리로 확인되면서 일단락됐다.B씨는 1일 A 요양병원에 입원할 당시 이미 왼쪽 다리 괴사가 심각한 상태였고, 지난 8일 가족 동의하에 절단 수술이 진행됐다. 병원은 수술 뒤 절단한 부위를 붕대에 감싸 의료폐기물 전용 용기에 폐기했으나, 병원 자원봉사자인 60대 남성이 이를 석고 붕대(깁스)로 착각해 재활용품 봉투에 담아 버리면서 소동이 벌어진 것이다.양 과장은 “처음 소식을 들었을 때 ‘어떻게 수술실도 아닌 병실에서, 그것도 메스가 아니라 가위로 다리를 자를 수 있지?’ 나 역시 믿기 어려웠다”며 “(다른) 의사들 반응도 ‘요양병원이 그런 수술을 직접 했다는 게 상식적으로 이해가 안 된다’ 등 비슷했다”고 말했다.이어 “하지만 사건의 내용을 들여다보니 생각보다 훨씬 복잡한 사정이 있었다”며 “(환자의) 다리의 괴사는 계속 진행됐고 다리는 사실상 떨어져 나가기 직전 상태까지 악화됐다. 항생제와 소독만으로 해결될 상황이 아니었다”고 전했다.그러면서 “병원과 의사 입장에서는 난처하다. 요양병원 특성상 수술실 자체가 없다”며 “(건강 상태와 고령 등의 이유로) 대학병원에서 수술을 하지 않기로 한 환자라고 놔두면 다리의 상태는 점점 나빠지고 패혈증으로 목숨마저 위태로울 수 있다”고 덧붙였다.그는 A 요양병원의 대처가 ‘교과서적인 치료는 아니다’라고 짚었다. 다만 “당시 의료진이 마주하는 상황 역시 교과서 속 상황은 아니었다”며 “심지어 요양병원은 환자 상태에 따라 입원료를 받는다. 다리 절단을 한다고 해서 추가 수익이 발생하는 구조가 아니다”라고 설명했다.경찰은 의사협회 등에 A 요양병원에서 관련 수술을 진행한 것에 대해 의료법 위반을 적용할 수 있을지 검토 중이다.이에 대해 양 과장은 “만약 이번 사건으로 요양병원이 병원으로서는 사실상 폐업에 해당하는 영업정지 처분을 받으면 그 어떤 요양병원과 의사도 다리가 썩어가는 환자를 선뜻 받으려 하지 않을 것”이라며 “설령 입원시키더라도 위험을 감수하며 적극적으로 처치하기보다는 가능한 한 손을 대지 않는 방향을 선택할 가능성이 높다”고 우려했다.그는 “이번 인천 요양병원 다리 절단 사건이 완벽한 의료의 이야기는 아니다. 법적으로나 행정적으로 문제가 될 부분도 분명 존재한다”면서도 “그러나 적어도 내가 보기에 의료진은 환자를 외면하기보다 어떻게든 문제를 해결하려고 노력했다”고 강조했다.A 요양병원 측은 경찰에 “다리 괴사가 상당히 심해 다량의 고름이 나왔고 신경 자체가 손상돼 (절단할 때) 마취가 필요 없을 정도였다”며 “다리를 들어 올렸을 때는 무릎이 분리된 상태였고 뒷부분을 가위로 절단했다”고 진술했다.윤예림 기자