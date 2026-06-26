경찰에 침 뱉은 ‘잠실 시위’ 40대女 “나도 목 졸렸다, 억울하다”…법원 “구속”

“도주 우려·재범 가능성”

‘잠실 개표소 봉쇄 시위’ 현장에서 경찰에게 침을 뱉고 욕설한 40대 여성 김모씨가 25일 영장실질심사를 마치고 법원에서 나오는 모습. 연합뉴스

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’ 현장에서 경찰에게 침을 뱉고 욕설한 40대 여성이 구속됐다. 개표소 시위 참가자가 구속된 것은 이번이 처음이다.서울동부지법 서범준 영장전담 부장판사는 25일 공무집행방해 혐의를 받는 40대 여성 김모씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 “도주할 염려가 있고 재범 가능성이 있다”며 구속영장을 발부했다.김씨는 지난 23일 오전 10시 20분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 게이트 앞에서 시위 현장을 관리 중이던 경찰관에게 이름을 물은 뒤 침을 뱉고 욕설한 혐의로 현행범 체포됐다.그는 “한국 경찰인지 확인하겠다”며 경찰관들을 휴대전화로 촬영하고, 경찰 가족들을 향한 욕설을 한 것으로 전해졌다.김씨는 이날 법원에 출석하며 “경찰관에게 침을 뱉은 사실을 인정하느냐” 등 취재진 질문에 답하지 않은 채 “부정선거 재선거, 당일투표 수개표”라고 외쳤다.이날 오후 3시 44분쯤 심사를 마치고 나와서는 “모든 것이 억울하다”며 “(경찰한테) 폭행도 당했고 목도 졸렸다”고 주장했다.소셜미디어(SNS)에서 확산한 영상에는 김씨가 경찰관에게 침을 뱉자 곧바로 경찰관이 김씨의 뺨을 때리는 모습이 담겼다. 해당 경찰관은 “얼굴에 침이 튀어 순간적으로 손이 나갔다”는 취지로 해명한 것으로 알려졌다.이와 관련해 경찰은 체포 당시 전후 상황과 영상 등을 토대로 정확한 사실관계를 확인 중이며, 이후 감찰 착수 여부를 결정할 방침이다.경찰청이 정춘생 조국혁신당 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난 22일까지 잠실 올림픽공원 시위와 관련해 접수된 신고·고발 사건은 총 41건이다. 경찰은 이 가운데 처벌불원으로 종결된 폭행 사건 1건을 제외한 40건을 수사 중이다.윤예림 기자