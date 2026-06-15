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[속보] 폐리조트 공포 체험하던 대학생들, 옥상서 시신 발견

윤예림 기자
입력 2026 06 15 10:56 수정 2026 06 15 10:59
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충북 충주의 한 폐리조트 20층 옥상에서 시신이 발견됐다. 사진은 시신이 발견된 리조트. 연합뉴스
충북 충주의 한 폐리조트 20층 옥상에서 시신이 발견됐다. 사진은 시신이 발견된 리조트. 연합뉴스


공포 체험을 위해 폐리조트를 방문한 대학생들이 현장에서 시신을 발견해 경찰에 신고했다.

15일 경찰에 따르면 전날 오후 3시쯤 충북 충주의 한 폐리조트 20층 옥상에서 A씨 등 20대 대학생 4명이 숨져 있는 B(30대)씨를 발견했다.

A씨 등은 폐건물 공포 체험을 하기 위해 이곳을 방문한 것으로 알려졌다.

경찰은 현장에서 유서가 발견된 점, B씨가 평소 심한 지병 등을 앓은 점으로 미뤄 현재까지 범죄 혐의점은 없다고 보고 있다.

1992년에 개관한 이 리조트는 이듬해 부도 이후 경영난을 겪다가 운영이 중단된 뒤 장기간 방치돼 왔다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.


윤예림 기자
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