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강남 한복판서 쓰러진 30대女, 쇼핑백엔 프로포폴·주사기… “자꾸 꺼내 꽂았다” 신고도

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026 06 16 07:27 수정 2026 06 16 07:33
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지난 14일 서울 강남 한복판에서 마약을 소지한 채 쓰러져 있는 30대 여성이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. MBC 보도화면 캡처
지난 14일 서울 강남 한복판에서 마약을 소지한 채 쓰러져 있는 30대 여성이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. MBC 보도화면 캡처


서울 강남 한복판에서 마약을 소지한 채 쓰러져 있는 30대 여성이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

15일 서울 서초경찰서는 마약류관리법 위반 혐의를 받는 30대 여성 A씨를 상대로 입건 전 조사(내사)에 착수했다고 밝혔다.

A씨는 전날 오후 10시쯤 서초구 신논현역 8번 출구 앞에서 정신을 잃고 쓰러져 있는 채로 발견됐다.

그가 손에 쥐고 있던 쇼핑백 밖으로는 흰색 액체가 든 유리병 여러 개가 쏟아져 나와 있었는데 이는 프로포폴이 담긴 병으로 전해졌다. 쇼핑백에는 또 주사기도 들어 있었다.

MBC 보도에 따르면 당시 경찰에 신고한 시민은 “A씨가 계속 길바닥에서 비틀비틀하면서 그 주사기에 있는 하얀 액체에 자꾸 꺼내서 막 꽂았다”고 전하기도 했다.

A씨는 인근의 한 피부과에서 근무하고 있는 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨를 임의동행해 조사한 뒤 귀가시켰다. 경찰은 A씨가 마약을 실제로 투약했는지와 입수 경로 등을 조사할 방침이다.

이정수 기자
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