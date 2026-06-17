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“아내가 칼로 찔렀다” 남편 중상… ‘산후우울증’ 30대女 현행범 체포 살인미수 혐의

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026 06 17 09:29 수정 2026 06 17 10:27
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119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB


충남 아산의 한 아파트에서 40대 남편이 30대 아내가 휘두른 흉기에 찔려 중상을 입는 사건이 발생했다.

17일 충남소방본부 등에 따르면 전날 오후 7시 13분쯤 아산시 둔포면의 한 아파트에서 남편 A씨가 “집에서 엎드려 있는데 아내가 칼로 찔렀다”고 신고했다.

현장에 출동한 구급대는 흉기에 찔려 중상을 입은 A씨를 발견하고 병원으로 이송했다.

A씨는 등과 가슴 부위 등을 크게 다쳤으나, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 아내 B씨를 현장에서 살인미수 혐의로 체포했다.

사건 당시 집안에는 5세와 3세인 아이들 두 명이 있었던 것으로 알려졌다.

경찰은 B씨가 산후우울증을 겪고 있었다는 점 등을 토대로 자세한 범행 동기를 조사할 예정이다.

이정수 기자
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