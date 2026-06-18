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올림픽공원 인근서 도시가스 유출…130여명 긴급 대피

윤예림 기자
입력 2026 06 18 16:20 수정 2026 06 18 17:03
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18일 서울 송파구 한성백제역 인근 한 건물에서 도시가스가 유출돼 관계자들이 조사를 하고 있다. 2026.6.18 뉴스1
18일 서울 송파구 한성백제역 인근 한 건물에서 도시가스가 유출돼 관계자들이 조사를 하고 있다. 2026.6.18 뉴스1


서울 송파구 올림픽공원 인근에서 도시가스가 유출되는 사고가 발생했다.

송파구는 18일 안전재난문자를 통해 이날 오후 2시 50분쯤 한성백제역 4번 출구에서 방이시장 방향 구간에 도시가스 유출 사고가 발생했다고 밝혔다.

도시가스는 지하철역 인근 건물 도시가스 배관에서 유출된 것으로 알려졌다.

가스 누출로 한때 방이중학교부터 한성백제역까지 양방향 도로가 통제됐다.

송파구청 등 관계 당국은 긴급 안전 조치에 나섰으며 현재 도시가스 유출 관련 조치가 모두 완료됐고 차량 통제도 풀린 상태다.

현재까지 인명 피해는 확인되지 않았고, 인근 4개 건물에서 130여명이 스스로 대피했다.

윤예림 기자
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