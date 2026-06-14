“승객 345명 독사와 공포의 비행” 기내서 ‘쓱’ 사라져…결국 ‘운항 중단’

착륙 후 청소하다 발견…포획 못하고 행방 묘연

기내에서 발견된 뱀. SNS 캡처

TUI 에어웨이즈 항공기. 로이터 연합뉴스

영국행 여객기에서 독사로 추정되는 뱀이 발견된 뒤 행방이 묘연해지면서 항공기 운항이 중단됐다.영국 더선 등 외신에 따르면 멕시코 칸쿤에서 출발해 지난 5일(현지시간) 영국 런던 개트윅 공항에 도착한 TUI 에어웨이즈 소속 보잉 787-9 드림라이너 항공기에서 뱀이 발견됐다.당시 항공기에는 승객 345명이 탑승하고 있었으나 비행 중에는 뱀의 존재를 인식하지 못했다. 문제의 뱀은 착륙 후 기내 청소 과정에서 발견됐다.청소 직원이 뱀을 발견한 뒤 사진을 찍고 포획을 시도했지만 뱀은 기체 내부 구조물 사이로 숨어버렸고, 이후 행방이 묘연해졌다. 이에 항공사는 해당 항공기의 운항을 즉각 중단하고 전문 포획 인력을 투입해 수색 작업에 나섰다.현지 매체에 따르면 전문가들은 문제의 뱀이 중앙아메리카에 서식하는 ‘살몬벨리드 레이서’ 또는 ‘모크 바이퍼’일 가능성이 있다고 보고 있다. 일부 종은 독성이 없거나 약한 것으로 알려졌지만 정확한 종이 확인되지 않은 만큼 항공사는 안전을 위해 기체 전체를 수색하고 있다.항공업계 관계자는 더선에 “항공기 내부에서 뱀을 찾는 것은 ‘건초더미에서 바늘을 찾는 것’과 같다”며 “배선과 단열재, 각종 장비가 복잡하게 얽혀 있어 수색이 쉽지 않다”고 전했다.현재 해당 항공기는 격납고에 보관된 채 정밀 수색을 받고 있다.외신들은 “만약 비행 중 승객이 뱀을 발견했다면 기내에서 대규모 혼란이 발생했을 것”이라고 짚었다. 그러면서 영화 ‘스네이크 온 어 플레인’을 떠올리게 하는 사건이라고 전했다.이보희 기자