“12살이 술 마시고 생후 9개월 성폭행” 경악…폰엔 음란물 있었다

아기 자료사진(기사와 관련 없음). 아이클릭아트

인도에서 한 12세 소년이 술을 마신 뒤 휴대전화로 음란물을 보고 생후 9개월 된 여아를 성폭행하는 일이 발생해 충격을 주고 있다.22일(현지시간) NDTV 등 현지 매체들에 따르면 사건은 인도 북부 우타르프라데시주 굴라리하 부근의 한 마을에서 일어났다.피해자 가족들은 경찰에서 지난 20일 오전 2시쯤 어머니 곁에 잠자던 여아가 보이지 않아 마을 사람들과 함께 주변 들판을 뒤져 같은 날 아침 집에서 약 500m 떨어진 헛간 부근에서 여아를 발견했다.발견 당시 여아는 심하게 피를 흘리며 고통을 호소하고 있는 상태였다. 여아는 곧바로 마을 보건소로 옮겨졌으나 상태가 호전되지 않아 인근 대학병원으로 이송됐다.이후 경찰은 의료진으로부터 여아가 성폭행당했음을 확인했다. 여아는 현재 사경을 헤매고 있는 것으로 알려졌다.경찰은 조사 과정에서 여아의 부모와 조부모로부터 서북부 찬디가르시에 사는 12세 소년이 수일 전 친척인 여아의 집을 찾아 머물러왔다는 점을 파악해 그를 조사했다.소년은 처음엔 횡설수설하다가 결국 범행 일체를 자백했고 경찰에 체포됐다.경찰 소식통들에 따르면 소년은 지난 19일 술을 마신 뒤 자신의 휴대전화를 통해 음란물을 본 뒤 자고 있던 여아를 납치해 성폭행했다.경찰 조사 결과 소년의 휴대전화에는 50여개 음란물이 들어 있었고 음란물 웹사이트 100여곳이 검색된 것으로 파악됐다.인도에서는 연간 약 3만건의 성폭행이 보고되지만, 실제 규모는 더 클 것으로 추정되고 있다.지난해 3월에는 인도를 여행하던 외국인 여성 관광객이 집단 성폭행을 당하고 함께 있던 남성이 숨졌다. 성폭행 및 살인 혐의로 재판에 넘겨진 피고인 3명은 사형을 선고받았다.하승연 기자