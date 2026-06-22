“유명 브랜드 기저귀서 ‘유아 생식기 손상’ 독성 물질 검출” 의혹…조사 착수에 中 ‘발칵’

中 매체, 기저귀서 포름아미드 검출 의혹 제기

업체들 “자체 검사 결과 이상 없다” 반박

기저귀 자료사진. *해당 기사와 직접적 관련 없음. 아이클릭아트

중국 유명 영유아 기저귀 제품에서 독성 화학물질인 포름아미드가 검출됐다는 의혹이 제기되면서 당국이 합동 조사에 착수했다. 일부 부모들은 해당 제품 사용 후 아이들에게 발진 등 피부 이상 증상이 나타났다고 주장하고 있으나 제조사들은 관련 의혹을 전면 부인하고 있다.22일 중국중앙TV(CCTV)와 로이터통신, 홍콩 성도일보 등에 따르면 이날 중국 국가시장감독관리총국은 공업정보화부, 국가위생건강위원회, 국가질병예방통제국과 공동으로 ‘영유아용 기저귀 포름아미드 문제’ 관련 합동 조사단을 꾸렸다.앞서 중국 관영 신화통신이 발행하는 경제매체인 ‘경제참고보’는 일부 부모들이 발진 등의 피부 문제가 반복적으로 발생했다고 주장하는 특정 브랜드의 기저귀 제품들에 대해 전문 기관을 통해 샘플을 검사한 결과 독성 물질인 포름아미드가 검출됐다고 보도했다.포름아미드는 피부를 통해 체내에 흡수될 수 있는 유해 화학물질이다. 장기 발달이 아직 완전하지 않은 영유아의 피부가 해당 물질에 장시간 접촉해 있을 경우 생식계와 간·신장에 손상을 줄 가능성이 있다.중국 현지에서는 현재 기저귀의 포름아미드 함량에 대한 별도 검사 기준이 없는 것으로 알려졌다.포름아미드 검출 의혹이 제기된 베이비케어, 비바베베(중국명 비바바오베이), 하기스(중국명 하오치) 등 3개 브랜드는 자체 검사한 결과 자사 제품에서 해당 물질이 검출되지 않았다며 부인하고 있다.베이비케어와 비바바오베이는 중국 현지 브랜드이며, 하기스는 글로벌 브랜드이지만 중국에서는 현지 생산 제품도 유통되고 있는 것으로 전해졌다.중국 당국은 “언론이 제기한 영유아용 기저귀 포름아미드 문제를 확인한 뒤 법과 규정에 따라 처리할 것”이라고 밝혔다.한편 지난 2010년에는 프랑스에서 영유아용 매트에서 포름아미드가 검출돼 해당 제품 판매가 일시 중단된 바 있다. 프랑스 식품·환경·노동위생안전청은 포름아미드를 생식독성(reprotoxic) 물질로 분류하며 어린이 노출을 최소화해야 한다고 권고했다.이보희 기자