[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스 월드코인 펏지 펭귄 24시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 엠와이엑스 파이낸스(MYX)가 24시간 동안 무려 236.39% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 엠와이엑스 파이낸스의 가격은 1만 6649원으로, 시가총액은 3조 2817억 원에 달한다. 엠와이엑스 파이낸스는 디파이(DeFi) 플랫폼으로서 다양한 금융 서비스를 제공하며, 높은 상승세를 보이고 있다.월드코인(WLD)은 48.96%의 상승률을 보이며 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 월드코인의 가격은 2137원이며, 시가총액은 4조 3142억 원으로 나타났다. 월드코인은 블록체인 기반의 통화 플랫폼으로, 글로벌 사용자들에게 다양한 금융 거래의 편의를 제공하고 있다.펏지 펭귄(PENGU)은 16.52% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 기록했다. 펏지 펭귄의 가격은 47원으로, 시가총액은 2조 9573억 원이다. 이 코인은 주로 NFT와 관련된 프로젝트로, 그 인기를 기반으로 시장에서의 위치를 확고히 하고 있다.밈코어(M)는 12.59% 상승했으며, 가격은 2870원이다. 시가총액은 2조 9839억 원을 기록하고 있다. 밈코어는 밈(meme) 문화를 기반으로 하는 블록체인 프로젝트로, 젊은 세대 사이에서 큰 인기를 끌고 있다.봉크(BONK)는 12.37%의 상승률을 보이며, 가격은 0.032원이다. 시가총액은 2조 5926억 원으로, 봉크는 탈중앙화된 금융 생태계에서의 유동성 공급을 목적으로 개발되었다.한편, 버추얼 프로토콜은 11.76% 상승하며 1761원의 가격을 형성하고 있다. 방귀코인은 10.48% 상승하여 1138원의 가격을 기록했다. 도지코인은 7.83% 상승해 335원의 가격을 형성하고 있으며, 하이퍼리퀴드는 7.78% 상승하여 7만 70원의 가격을 보이고 있다. 플로키는 6.85% 상승하며 0.135원의 가격을 기록했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자