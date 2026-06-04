“우리 집 마당에 모기 3200만 마리?”…구글이 ‘고자 모기’ 푸는 이유

모기 자료사진. 픽사베이

모기를 없애기 위해 수천만 마리의 모기를 풀어놓는다.구글이 미국 캘리포니아와 플로리다에서 수컷 모기 3200만 마리를 방사하는 실험을 추진하면서 논란이 일고 있다. 일부 주민들은 “우리 집 뒷마당에 모기가 몰려드는 것 아니냐”고 우려하지만, 연구진은 오히려 모기 개체 수를 줄이기 위한 프로젝트라고 설명한다.최근 USA투데이 등 외신에 따르면 구글 모회사 알파벳의 생명공학 자회사 베릴리는 미국 환경보호청(EPA)에 수컷 모기 최대 3200만 마리를 방사하는 실험 허가를 신청했다.이번 실험은 2016년부터 진행 중인 ‘디버그(Debug)’ 프로젝트의 일환이다. 인공지능(AI)과 자동 곤충 사육 기술을 활용해 모기가 옮기는 질병을 줄이는 것이 목표다.이번에 방사되는 모기는 일명 ‘고자 모기’로 불린다. 자연계에 존재하는 ‘볼바키아’ 박테리아에 감염된 수컷 모기로, 야생 암컷과 교미해도 알이 부화하지 않아 다음 세대 개체 수를 줄이는 방식이다.사람을 물고 바이러스를 옮기는 것은 암컷 모기다. 이번에 방사되는 수컷 모기는 사람을 물지 않는다.구글은 첫해 1600만 마리를 방사한 뒤 다음 해 1600만 마리를 추가 투입할 계획이다. 대상은 웨스트나일 바이러스를 옮기는 빨간집모기다.실험 효과는 이미 확인됐다. 베릴리는 2018년 캘리포니아 프레즈노에서 수컷 모기 1440만 마리를 방사한 결과 성수기 암컷 모기 수가 비교 지역보다 95.5% 감소했다고 밝혔다.에릭 카라가타 플로리다대 의학곤충학연구소 조교수는 “수컷 모기는 사람을 물지 않기 때문에 수백만 마리를 방사해도 직접적인 피해를 주지 않는다”고 말했다.화학 살충제나 독성 물질을 사용하지 않고 유전자 조작 생물도 아니라는 점은 장점으로 꼽힌다. 다만 일부 주민들은 생태계에 미칠 장기적 영향에 우려를 나타내고 있다.한 플로리다 주민은 “수천만 마리 모기가 우리 집 뒷마당에 나타나는 것을 원치 않는다”며 “아직 알려지지 않은 위험이 있을 수 있다”고 말했다.환경보호청은 오는 5일까지 주민 의견을 수렴한 뒤 허가 여부를 결정할 예정이다.김유민 기자