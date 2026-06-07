logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

가수 린, 이수와 이혼 후 화장실서 생활…충격일상 최초 공개

입력 2026 06 07 16:57 수정 2026 06 07 16:57
기사 소리로 듣기
다시듣기
SBS ‘미운 우리 새끼’ 화면
SBS ‘미운 우리 새끼’ 화면


가수 린의 이혼 후 일상이 공개된다.

7일 SBS ‘미운 우리 새끼’에 따르면 린은 이혼 후 홀로 살기 위해 이사한 집을 방송 최초로 공개했다.

최근 녹화에서 린은 눈 뜨자마자 간식거리를 챙겨 화장실로 직행해 의아함을 자아냈다.

심지어 화장실 안에서 간식을 먹고 독서는 물론 뜨개질 등 일상 대부분을 해결하는 모습으로 보는 이들을 놀라게 했다.

영상을 통해 딸의 하루를 본 린의 어머니는 “처음 보는 광경이다. 뜨개질도 거실에서 뜨는 줄 알았다”라며 당혹스러워했다.

린은 2014년 가수 이수와 결혼했으나, 11년 만인 지난해 8월 원만한 합의 끝에 이혼했다.

당시 소속사 측은 법적 관계는 정리됐으나, 음악적 동료로서의 관계는 지속할 예정이라고 밝힌 바 있다.

SBS ‘미운 우리 새끼’
SBS ‘미운 우리 새끼’


SBS ‘미운 우리 새끼’
SBS ‘미운 우리 새끼’


온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
린이 이혼한 시기는 언제인가?
TodayBest

  1. ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

    thumbnail - ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

  2. 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

    thumbnail - 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

  3. “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

    thumbnail - “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

  4. “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

    thumbnail - “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

  5. “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

    thumbnail - “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

  6. 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말

    thumbnail - 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved