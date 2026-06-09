[서울데이터랩]비트코인 6만2829달러, 이더리움 1666달러로 약세…리플은 1.15달러

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 9일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2421억 달러, 24시간 전체 거래량은 914억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 56.14%, 이더리움 도미넌스는 8.97%였고, 전체 시가총액은 24시간 전보다 0.54% 줄었다.비트코인은 6만 2829달러(9548만 2063원)로 24시간 전보다 0.43% 내렸고, 시가총액은 1조 2590억 달러 수준이다. 이더리움은 1666달러(253만 2757원)로 0.99% 하락했으며 시가총액은 2011억 달러로 나타났다. 리플은 1.15달러(1749원)로 0.38% 내렸고, 시가총액은 714억 달러였다.시가총액 상위 종목 가운데 비앤비는 597달러(90만 8104원)로 24시간 전보다 0.72% 하락했다. 솔라나는 65.83달러(10만 48원)로 0.86% 내렸고, 트론은 0.33달러(493원)로 0.50% 하락했다. 하이퍼리퀴드는 62.21달러(9만 4541원)로 0.97% 올랐고, 도지코인은 0.09달러(129원)로 0.72% 내렸다. 지캐시는 447달러(67만 9953원)로 3.77% 상승했고, 에이다는 0.17달러(253원)로 2.13% 올랐다. 모네로는 318달러(48만 3596원)로 4.26% 상승했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 혼조로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.86% 상승했고, S＆P 500 지수는 0.30% 올랐다. 다우존스 지수는 0.16% 하락했다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 15로, 극도의 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 강한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자