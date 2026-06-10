[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

10일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목들은 대형 기술주 급락과 일부 개별 종목 급등이 맞물리며 극심한 온도 차를 보였다. 검색 비율 상위권에는 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660), NAVER(035420), LG전자(066570), 삼성전기(009150) 등 시가총액 상위 대표주들이 대거 포진했지만 주가는 대부분 큰 폭으로 밀렸다.검색 1위 삼성전자는 30만 2500원으로 전일 대비 1만 9500원(6.06%) 하락했다. 장중 31만 4500원까지 올랐지만 저가는 29만 5250원까지 밀리며 변동성이 컸고, 거래량은 2615만 3675주를 기록했다. 2위 SK하이닉스는 204만 8000원으로 16만 7000원(7.54%) 내렸고, 장중 218만 원과 199만 2000원 사이에서 움직였다. 거래량은 483만 3024주였다.플랫폼과 전기전자 종목의 낙폭도 두드러졌다. NAVER는 22만 7000원으로 11.67% 급락해 상위 20개 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다. LG전자는 22만 4000원으로 9.68% 하락했고, 삼성전기는 180만 5000원으로 8.38% 밀렸다. 카카오(035720)는 3만 8150원으로 3.42% 내렸고, LG씨엔에스(064400)도 9만 3800원으로 5.25% 하락 마감했다.자동차와 부품주도 전반적으로 약세였다. 현대차(005380)는 60만 2000원으로 5.79% 하락했고, 현대모비스(012330)는 57만 원으로 4.20% 내렸다. LG이노텍(011070)은 109만 원으로 4.13% 하락했고, 삼성SDI(006400) 역시 49만 6500원으로 3.59% 밀렸다. 삼성전자우(005935)도 19만 1500원으로 5.90% 하락해 본주와 함께 약세 흐름을 나타냈다.반면 일부 개별 종목에는 매수세가 강하게 유입됐다. SK이터닉스(475150)는 4만 4350원으로 전일 대비 29.87% 오르며 상한가를 기록했다. 시가와 고가가 모두 4만 4350원으로 같아 개장 직후 강한 매수세가 집중된 것으로 풀이된다. 후성(093370)은 1만 6240원으로 20.12% 급등했고 거래량은 3275만 8815주로 상위 종목 중 가장 활발했다. 한화오션(042660)은 11만 200원으로 7.83%, LS ELECTRIC(010120)은 23만 6000원으로 7.52% 상승했다. 주성엔지니어링(036930)도 19만 9000원으로 3.81% 올랐다.두산 계열 종목은 흐름이 엇갈렸다. 두산에너빌리티(034020)는 9만 1100원으로 1.30% 하락하며 상대적으로 낙폭을 제한했지만, 두산로보틱스(454910)는 10만 6600원으로 8.58% 급락했다. 대한광통신(010170)도 1만 6300원으로 11.12% 내려 낙폭 상위권에 이름을 올렸다.이날 검색 상위 종목군은 반도체와 인터넷, 전기전자 대형주의 급락이 투자심리를 짓눌렀지만, 에너지·조선·전력기기 등 일부 테마성 종목에는 강한 순환매가 이어지며 종목별 차별화 장세가 뚜렷하게 전개됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자