물가 3년 만에 최고 찍었는데…트럼프 “인플레 너무 좋아”

석탄 관련 행사 중 파안대소하는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지 시간) 백악관 집무실에서 열린 석탄 관련 행사 중 파안대소하고 있다. 트럼프 대통령은 석탄 산업 지원을 위해 총 7억 달러(약 1조710억 원) 규모의 연방 자금을 투입한다고 발표했다. 2026.06.05. AP 뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 “나는 인플레이션을 사랑한다”고 발언해 논란이 일자 뒤늦게 해명에 나섰다.트럼프 대통령은 10일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만나 지난달 미국 소비자물가지수(CPI)가 최근 3년 1개월 만에 가장 높은 상승률을 기록한 것에 대한 질문을 받자 “수치가 훌륭했다”며 “나는 인플레이션을 사랑한다”고 밝혔다.그는 이어 이란과의 전쟁이 끝난 이후 에너지 공급이 확대되고 있다며 석유 수급 상황을 언급했다. 이어 미군이 호르무즈 해협 인근에서 비밀 작전을 수행해 대규모 원유 공급을 가능하게 했다고 주장했다.하지만 해당 발언은 곧바로 논란이 됐다. 미국의 5월 CPI 상승률이 전년 동월 대비 4.2%를 기록하며 2023년 4월 이후 가장 높은 수준으로 치솟은 상황에서 고물가로 어려움을 겪는 국민 정서와 동떨어진 발언이라는 비판이 나왔다.논란이 커지자 트럼프 대통령은 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 “전쟁이 끝난 뒤 낮아질 인플레이션을 말한 것”이라며 “발언이 맥락 없이 보도됐다”고 해명했다.그는 “(트럼프 행정부의) 인플레이션 수치는 종전 이후 크게 낮아질 것”이라며 “이미 낮은 수준이고 앞으로도 더 낮아질 것”이라고 주장했다.트럼프 대통령은 최근에도 “나는 미국인들의 재정 상황에 대해 생각하지 않는다”고 발언했다가 논란이 일자 측근들이 진화에 나선 바 있다.김유민 기자