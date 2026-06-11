[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

11일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 나타내고 있다. 검색 비율 상위권에 오른 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)를 비롯해 현대차(005380), LG전자(066570), 삼성전기(009150), LG이노텍(011070) 등 주요 대형주가 일제히 하락하면서 투자자 관심이 변동성 확대 구간에 집중되는 모습이다.검색 1위 삼성전자는 검색 비율 20.20%로 가장 높은 관심을 받았지만 주가는 28만 8000원으로 전일 대비 1만 4500원(-4.79%) 내렸다. 장중 시가는 29만 500원, 고가는 29만 4000원, 저가는 28만 8000원이다. 2위 SK하이닉스도 검색 비율 12.82%를 기록했으나 196만 4000원으로 8만 4000원(-4.10%) 하락했다. 반도체 대표주가 나란히 약세를 보이면서 관련 투자 심리도 다소 위축된 분위기다.플랫폼과 전기전자 대형주도 부진했다. NAVER(035420)는 22만 2500원으로 1.98% 하락했고, LG전자는 21만 원으로 6.25% 밀렸다. 삼성전기는 170만 원으로 5.82% 내렸고, LG이노텍은 101만 4000원으로 6.97% 하락해 검색 상위 종목 가운데 낙폭이 큰 편에 속했다. 삼성SDI(006400) 역시 46만 9000원으로 5.54% 내리며 2차전지 관련 종목의 약세 흐름을 이어갔다.자동차와 조선·기계 관련 종목도 하방 압력이 우세했다. 현대차는 56만 2000원으로 6.64% 하락했고, 한화오션(042660)은 10만 3700원으로 5.90% 내렸다. 두산에너빌리티(034020)는 8만 6200원으로 5.38%, 삼성중공업(010140)은 2만 4650원으로 5.19% 각각 밀렸다. 두산로보틱스(454910)도 9만 9200원으로 6.94% 하락하며 로봇주 전반의 약세를 반영했다.개별 종목 가운데서는 SK이터닉스(475150)의 강세가 두드러졌다. SK이터닉스는 5만 2200원으로 전일 대비 7850원(+17.70%) 급등하며 검색 10위에 올랐다. 거래량은 37만 1173주로 집계됐다. 한화솔루션(009830)도 3만 7100원으로 1.37% 상승했고, 스피어(347700)는 3만 1500원으로 6.24% 올랐다. 반면 에코프로(086520)는 10만 원으로 5.57% 하락했고, 후성(093370)은 1만 5720원으로 3.20% 내렸다.거래량 측면에서는 삼성전자가 164만 6362주로 가장 활발했고, 대한광통신(010170)이 71만 7358주, 후성이 45만 2343주, SK이터닉스가 37만 1173주를 기록했다. 대한광통신은 검색 20위에 오르며 1만 6120원에 거래됐고, 장중 1만 6200원까지 오르기도 했지만 현재는 전일 대비 1.10% 하락 상태다.개장 초반 검색 상위 종목 흐름을 보면 일부 개별주 급등에도 불구하고 시가총액 상위 대형주 전반이 약세를 보이면서 시장 경계 심리가 우세한 양상이다. 특히 반도체와 전기전자, 자동차 대표주의 동반 하락이 오전 장 투자 심리에 부담으로 작용하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자