[서울데이터랩]코스피, 장 초반 7435.53으로 3.82% 하락…외국인·프로그램 매도에 약세

코스피가 11일 장 초반 외국인과 프로그램 매도에 밀리며 큰 폭의 약세를 이어가고 있다.11일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 7435.53으로 전 거래일보다 295.29포인트(-3.82%) 내린 수준에서 움직이고 있다. 지수는 7509.62에 출발한 뒤 장중 7521.71까지 올랐지만 곧바로 하락 폭을 키우며 7394.46까지 저점을 낮췄다.개장 직후부터 낙폭 확대 흐름이 뚜렷했다. 코스피는 전일 7730.82보다 221.20포인트(-2.86%) 낮은 7509.62에 거래를 시작했고, 오전 9시 5분에는 7394.84로 전일 대비 335.98포인트(-4.35%) 하락하며 장 초반 약세가 심화됐다. 코스닥도 같은 시각 923.00으로 28.63포인트(-3.01%) 내렸고, 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1525.50원으로 1.30원 상승 출발했다.수급별로는 외국인이 3498억원 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 개인은 2974억원, 기관은 407억원 순매수로 맞섰지만 지수 방어에는 역부족이었다. 프로그램 매매는 차익거래 347억원 순매도, 비차익거래 2863억원 순매도로 전체 3210억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 투자심리도 위축됐다. 유가증권시장에서 오른 종목은 131개에 그친 반면 내린 종목은 730개였고, 보합은 42개였다. 거래량은 4억 3410만주, 거래대금은 2조 9826억 2300만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목도 대부분 약세다. 삼성전자(005930)는 28만 9000원으로 4.46% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 197만 9000원으로 3.37% 하락했다. 삼성전자우(005935)(-4.13%), SK스퀘어(402340)(-7.69%), 삼성전기(009150)(-5.76%), 현대차(005380)(-6.15%), LG에너지솔루션(373220)(-3.50%), 삼성생명(032830)(-5.71%), HD현대중공업(329180)(-4.06%), 삼성물산(028260)(-4.54%)도 일제히 내렸다.종목별로는 차별화도 나타났다. 개장 초반 상승률 상위에는 STX그린로지스가 상한가인 3380원에 올랐고, 흥아해운(17.47%), SK이터닉스(14.99%), DS단석(13.32%), 티엠씨(12.61%)가 뒤를 이었다. 반면 하락률 상위에는 미래에셋증권(-9.86%), 대원제약(-8.28%), 콘텐트리중앙(-8.16%), LS(-7.95%), 고려아연(-7.76%)이 이름을 올렸다.최근 코스피는 변동성이 크게 확대된 상태다. 6월 5일 8160.59에서 6월 8일 7484.41로 8.29% 급락한 뒤 6월 9일 8096.93으로 8.18% 반등했지만, 6월 10일 다시 7730.82로 4.52% 하락했다. 이날도 장 초반부터 약세가 이어지면서 단기 변동성 장세가 계속되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자