[서울데이터랩]6월 11일 암호화폐 시총 상위종목 동향

암호화폐 시가총액 상위 종목들이 11일 오후 1시 기준 대체로 단기 반등 흐름을 나타냈다. 다만 1주일 기준으로는 주요 종목 상당수가 약세를 이어가며 변동성 장세가 지속되는 모습이다.시가총액 1위 비트코인은 현재가 9561만 5860원으로 집계됐다. 시가총액은 1916조 2544억원, 24시간 거래량은 43조 148억원이다. 비트코인은 1시간 기준 0.87%, 24시간 기준 1.88% 상승했지만, 1주 기준으로는 2.54% 하락했다. 2위 이더리움은 252만 8785원에 거래되며 24시간 1.75% 올랐고, 시가총액은 305조 1847억원으로 나타났다. 다만 1주 수익률은 -8.25%로 비트코인보다 낙폭이 컸다.스테이블코인인 테더와 유에스디코인은 각각 3위와 5위에 자리했다. 테더의 시가총액은 284조 9083억원, 24시간 거래량은 97조 4893억원으로 집계돼 상위 20개 종목 가운데 가장 활발한 거래를 기록했다. 유에스디코인도 시가총액 114조 4292억원, 거래량 18조 1081억원을 기록하며 달러 연동 자산에 대한 수요를 보여줬다. 다이와 USDe 역시 각각 18위, 20위에 올라 스테이블코인 비중이 상위권에서 여전히 높게 나타났다.알트코인 가운데서는 비앤비가 시가총액 122조 5836억원으로 4위를 지켰고, 리플은 106조 1198억원으로 6위에 올랐다. 솔라나는 57조 7916억원으로 7위, 트론은 46조 5512억원으로 8위였다. 도지코인은 20조 776억원으로 10위에 자리했다. 이들 종목은 24시간 기준으로 대체로 강보합을 나타냈지만, 1주 기준으로는 솔라나 -8.47%, 리플 -7.15%, 도지코인 -6.70% 등 약세가 이어졌다.개별 종목별 변동성은 더 두드러졌다. 9위 하이퍼리퀴드는 현재가 8만 4072원으로 1시간 기준 1.65% 상승했지만, 24시간 기준 2.76% 하락했고 1주 기준으로는 25.38% 급락했다. 12위 지캐시는 24시간 기준 2.37% 내렸고, 1주 기준 낙폭은 28.53%에 달했다. 반면 15위 모네로는 24시간 9.96% 급등해 상위 20개 종목 중 가장 강한 하루 상승률을 기록했다. 14위 캔톤 네트워크는 최근 1주일간 8.77% 올라 주요 종목 중 드물게 주간 기준 플러스를 나타냈다.이날 상위 20개 종목을 종합하면 비트코인과 이더리움을 비롯한 대형 코인은 단기 반등을 시도하고 있지만, 주간 기준으로는 투자 심리가 아직 완전히 회복되지 않은 것으로 해석된다. 거래는 스테이블코인에 집중되는 한편 일부 알트코인에서는 급등락이 나타나 종목별 차별화가 더욱 뚜렷해지는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자