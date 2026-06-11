[서울데이터랩]비트코인 6만2071달러·이더리움 1641달러로 상승, 리플은 1.11달러로 하락

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 11일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 2109억 달러로 집계됐다. 24시간 전체 거래량은 780억 달러였다. 시장 점유율은 비트코인 56.19%, 이더리움 8.92%로 나타났다.비트코인은 6만 2071달러(9481만 4737원)로 24시간 전보다 1.27% 올랐고, 시가총액은 1조 2439억 달러였다. 이더리움은 1641달러(250만 7456원)로 1.05% 상승했으며, 시가총액은 1981억 달러로 집계됐다. 리플은 1.11달러(1692원)로 0.81% 하락했고, 시가총액은 687억 달러였다.시가총액 상위 종목 가운데 비앤비는 591달러(90만 3615원)로 0.82% 상승했고, 솔라나는 64.53달러(9만 8568원)로 0.36% 올랐다. 반면 트론은 0.32달러(490원)로 0.011% 내렸고, 하이퍼리퀴드는 54.16달러(8만 2732원)로 2.99% 하락했다. 도지코인은 0.08달러(128원)로 0.23% 상승했다.한편 미국 증시는 직전 거래일 하락 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 1.98% 하락했고, S＆P 500 지수는 1.62%, 다우존스 지수는 1.87% 내렸다.투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 15로, 극단적 공포 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 강한 상태로 볼 수 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자