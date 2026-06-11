[마감시황] 코스피, 외국인 매도에도 7763.95 마감…SK하이닉스 강세에 반등

11일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 33.13포인트(0.43%) 오른 7763.95에 거래를 마쳤다. 지수는 7509.62에 출발한 뒤 장중 7394.46까지 밀렸지만 7800.62까지 오르며 반등에 성공했다. 거래량은 4억 7264만 5000주, 거래대금은 45조 1989억 1900만 원으로 집계됐다.이날 시장은 최근 급락에 따른 되돌림 속에서도 장중 변동성이 크게 나타났다. 최근 5거래일 흐름을 보면 코스피는 6월 5일 8160.59, 8일 7484.41, 9일 8096.93, 10일 7730.82를 기록한 데 이어 이날 7763.95로 소폭 반등했다. 장 초반 약세를 보였지만 저가 매수세가 유입되며 상승 전환했다.수급별로는 개인이 2조 662억 원을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 1조 4649억 원, 7432억 원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 4223억 원 순매도, 비차익거래 1조 9555억 원 순매도로 전체 2조 3778억 원 매도 우위를 나타냈다. 개인 매수에도 외국인과 기관의 매도 물량이 지수 상단을 눌렀다.종목별로는 시가총액 상위주 흐름이 엇갈렸다. SK하이닉스(000660)는 5만 3000원(2.59%) 오른 210만 1000원에 마감하며 강세를 보였고 SK스퀘어(402340)는 3.80% 상승했다. 삼성전자우(005935)는 1.04%, HD현대중공업(329180)은 0.78%, 삼성물산(028260)은 0.61% 올랐다. 반면 삼성전자(005930)는 3500원(1.16%) 내린 29만 9000원으로 마감해 30만 원을 회복하지 못했고, 현대차(005380)는 0.83%, LG에너지솔루션(373220)은 0.26%, 삼성생명(032830)은 0.82% 하락했다. 삼성전기(009150)는 보합이었다.시장 전반에서는 상승 종목이 576개로 하락 종목 320개를 웃돌았다. 상한가 3개 종목이 나왔고 보합은 25개였다. 상승률 상위에는 STX그린로지스가 30.00% 오른 3380원으로 이름을 올렸고, 마니커는 29.97%, 미래에셋생명은 29.87% 급등했다. 이수화학은 23.64%, 삼화콘덴서는 21.62% 상승했다. 반대로 일정실업은 17.99% 내렸고 SK오션플랜트 9.89%, SK네트웍스 9.88%, 만호제강 8.60%, SK이터닉스 8.57% 하락했다.이날 증시는 반도체 강세와 환율 상승, 대외 불안 요인이 뒤섞인 흐름을 보였다. 반도체와 바이오 관련 종목 강세에 힘입어 코스닥도 큰 폭으로 올랐지만, 유가 상승과 중동 긴장 고조는 투자 심리를 제약했다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1520원대로 다시 올라서며 높은 수준의 등락을 이어갔다. 국제유가 상승과 달러 강세가 겹치면서 외국인 매도 압력도 지속됐다.당분간 국내 증시는 반도체 중심의 순환매와 외국인 수급, 환율 흐름이 지수 방향을 좌우할 전망이다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자