[마감시황] 코스닥, 기관 매수에 4.76% 급등 마감…996.93 기록

코스닥이 기관 매수세에 힘입어 하루 만에 강하게 반등하며 996.93에 거래를 마쳤다. 장중 매수 사이드카가 발동될 정도로 상승 탄력이 컸고, 반도체·장비와 바이오 등 시가총액 상위 종목이 지수 반등을 이끌었다.11일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 45.30포인트 오른 996.93으로 마감했다. 등락률은 4.76%다. 지수는 937.17에 출발한 뒤 장중 921.08까지 밀렸지만 이후 상승 폭을 키우며 997.11까지 올라섰다.수급은 기관이 주도했다. 기관은 6962억원을 순매수했고, 개인과 외국인은 각각 3530억원, 3595억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 1401억원 순매수였지만 비차익거래에서 5283억원 순매도를 기록해 전체적으로는 3883억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반의 상승 흐름도 뚜렷했다. 코스닥 시장에서 오른 종목은 1219개였고, 내린 종목은 457개였다. 보합은 59개였으며 상한가 종목은 10개로 집계됐다. 거래량은 6억 2917만 6000주, 거래대금은 13조 5640억 1400만원이었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 알테오젠(196170)이 10.16% 오른 34만 7000원으로 강세를 보였다. 주성엔지니어링(036930)은 23.37% 급등한 24만 5500원, 원익IPS(240810)는 20.82% 오른 14만 1000원, 이오테크닉스(039030)는 15.07% 상승한 50만 4000원, 리노공업(058470)은 7.31% 오른 9만 9800원에 마감했다. 에코프로(086520)는 2.74%, 레인보우로보틱스(277810)는 1.17%, 코오롱티슈진(950160)은 3.21% 각각 상승했다. 반면 에코프로비엠(247540)은 0.12% 내렸고 HLB(028300)는 2.27% 하락했다.개별 종목으로는 코미코가 29.97% 오른 13만 9200원으로 마감했고, 엑스큐어 29.94%, 뷰티스킨 29.94%, 듀오백 29.93%, CSA 코스믹 29.91%로 상한가에 올랐다. 반대로 세미티에스는 28.86% 내린 3870원, 솔트웨어는 23.69% 하락한 3350원, 핀텔은 22.48% 내린 1279원, 엔피는 22.10% 하락한 564원, 오브젠은 13.74% 내린 1만 2050원으로 장을 마쳤다.이날 코스닥 급등 배경에는 정책 기대도 반영됐다. 정부는 첨단전략산업 육성을 위해 총 150조원 규모의 국민성장펀드 조성을 추진하고 있다. 반도체, 2차전지, 바이오, 인공지능 등 12개 산업 관련 기업이 투자 대상으로 거론되면서 성장주 전반의 투자 심리를 끌어올렸다. 올해 운용 규모는 30조원 이상으로 제시됐다.시장 구조 개편 논의도 투자자들의 관심을 모았다. 금융당국은 코스닥 시장을 프리미엄·스탠다드·관리군으로 나누는 승강형 세그먼트 도입을 추진 중이다. 시가총액 상위 기업 중심의 대표지수와 ETF 도입, 기관투자 기반 확대 방안이 함께 검토되고 있다. 상장폐지 기준도 단계적으로 강화될 예정이어서 우량 종목 중심의 선별 흐름이 이어질 가능성이 제기된다.다만 대외 환경의 변동성은 여전히 경계 요인이다. 물가 흐름과 중동 지역 긴장, 선물옵션 동시만기 부담 등이 시장 주변을 둘러싸고 있다. 이런 여건 속에서도 코스닥은 장중 급등과 함께 반등 폭을 키우며 1000 회복을 눈앞에 둔 채 거래를 마쳤다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자