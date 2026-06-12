[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

국내 증시 개장 초반 네이버 금융 검색 상위 종목들이 전반적인 강세 흐름을 나타내고 있다. 12일 오전 9시 05분 기준 검색 상위 20개 종목이 모두 상승세를 보이며 투자자 관심이 반도체와 대형 기술주, 자동차, 조선, 로봇 관련주로 폭넓게 확산되는 모습이다.검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색 비율 19.00%를 기록했다. 삼성전자는 현재 32만 6000원으로 전일 대비 2만 7000원(9.03%) 상승했고, 장중 33만원까지 올랐다. 2위 SK하이닉스(000660)도 검색 비율 13.10%를 기록하며 228만 3000원으로 18만 2000원(8.66%) 상승 중이다. 반도체 대표주가 나란히 급등하면서 시장 전반의 투자 심리를 끌어올리는 양상이다.반도체 장비와 부품주 강세도 두드러진다. 주성엔지니어링(036930)은 27만 7500원으로 13.03% 상승했고, 원익IPS(240810)는 16만 700원으로 13.97% 뛰었다. 한미반도체(042700)도 30만 4500원으로 4.64% 오르고 있으며, 삼성전기(009150)는 195만 4000원으로 8.25% 상승했다. LG이노텍(011070) 역시 115만 1000원으로 7.37% 강세를 나타냈다.시가총액 상위 대형주들도 대체로 견조하다. LG전자(066570)는 23만 5000원으로 3.98%, 현대차(005380)는 63만 1000원으로 5.70%, 현대모비스(012330)는 61만 4000원으로 6.60% 상승했다. NAVER(035420)는 23만 2000원으로 3.57%, 카카오(035720)는 4만 950원으로 4.20% 오르며 플랫폼주도 동반 반등하고 있다.조선·기계·에너지 관련 종목도 강세다. 한화오션(042660)은 11만 4700원으로 9.76% 상승했고, 두산에너빌리티(034020)는 9만 3300원으로 5.30% 올랐다. 두산로보틱스(454910)도 11만 2300원으로 2.74% 상승세를 이어가고 있다. 미래에셋증권(006800)은 5만 4900원으로 7.44% 오르며 금융주 가운데서도 상대적으로 강한 흐름을 보였다.개별 종목 가운데서는 스피어(347700)가 4만 4000원으로 14.29% 올라 검색 상위 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 이어 원익IPS 13.97%, 주성엔지니어링 13.03%, 한화오션 9.76%, 삼성전자 9.03% 순으로 상승폭이 컸다. 반면 LG씨엔에스(064400)는 9만 5400원으로 2.58% 올라 검색 상위 종목 가운데 상대적으로 상승폭이 제한됐다.거래량 측면에서는 삼성전자가 254만 5196주로 가장 활발했고, 주성엔지니어링 61만 5441주, SK하이닉스 40만 3061주, 미래에셋증권 33만 8735주, 스피어 31만 7866주 등이 뒤를 이었다. 개장 직후부터 거래와 검색이 함께 몰리면서 당분간 수급 쏠림이 이어질지 주목된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자