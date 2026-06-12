[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

12일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체와 인터넷, 대형 기술주로 투자자 관심이 집중됐다. 검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 16.50%를 기록했고, SK하이닉스(000660) 10.99%, 삼성전기(009150) 6.63%, 한미반도체(042700) 4.97%, NAVER(035420) 3.86%가 뒤를 이었다. 이날 검색 상위 종목군은 업종별 차별화가 뚜렷한 가운데 반도체 장비·부품주와 플랫폼주의 강세가 두드러졌다.대장주 삼성전자는 전일 대비 2만 3500원 오른 32만 2500원에 거래를 마치며 7.86% 상승했다. 장중 33만 9000원까지 오르며 강한 매수세를 보였고 거래량도 3070만 9888주로 크게 늘었다. 삼성전자우(005935)도 6.98% 오른 20만 7000원에 마감해 동반 강세를 나타냈다. SK하이닉스는 장 초반 230만 4000원까지 올랐지만 상승 폭을 일부 반납하며 2.33% 오른 215만 원에 마쳤다.반도체 장비주에서는 원익IPS(240810)가 상한가를 기록하며 가장 강한 탄력을 보였다. 원익IPS는 4만 2300원 오른 18만 3300원에 마감해 등락률 30.00%를 나타냈다. 한미반도체도 7만 원 급등한 36만1000원으로 24.05% 뛰었고, 대한광통신(010170) 역시 11.54% 상승해 단기 모멘텀이 부각됐다. 반면 삼성전기는 5.04% 하락했고 주성엔지니어링(036930)도 5.91% 내리며 같은 반도체 관련주 내에서도 종목별 온도 차가 컸다.인터넷·플랫폼주도 강세 흐름을 이어갔다. NAVER는 2만 3000원 오른 24만 7000원으로 10.27% 상승했고, 카카오(035720)는 5.60% 오른 4만 1500원에 마감했다. SK스퀘어(402340)는 13만 원 오른 135만 8000원으로 10.59% 상승률을 기록하며 투자 심리를 끌어올렸다.대형 제조·경기민감주 가운데서는 현대차(005380)가 1.68% 오른 60만 7000원, 두산에너빌리티(034020)가 5.08% 오른 9만 3100원, 한화오션(042660)이 7.85% 오른 11만 2700원으로 비교적 견조한 흐름을 보였다. 삼성SDI(006400)도 8.12% 상승하며 53만 9000원에 마감했다. 반면 LG전자(066570)는 0.22% 하락했고 LG이노텍(011070)은 3.36%, LG씨엔에스(064400)는 0.22% 각각 내렸다.개별 종목 변동성도 컸다. 가온전선(000500)은 7만 2000원 급락한 25만 2000원으로 마감해 22.22% 하락했고, 스피어(347700)도 4.68% 하락했다. 특히 가온전선은 시가와 고가가 모두 34만 7000원이었지만 이후 낙폭을 키우며 저가 24만 6500원까지 밀려 장중 변동성이 크게 확대됐다.이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 플랫폼 대형주를 중심으로 매수세가 유입된 반면 일부 전선·부품주에는 차익 실현 매물이 집중된 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자