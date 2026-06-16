[서울데이터랩] 코스닥, 상승 출발 뒤 하락 전환…외국인·기관 매도에 1027.84 마감

코스닥이 상승 출발에도 약세로 돌아섰다. 글로벌 증시 강세와 투자심리 개선에도 불구하고 외국인과 기관의 동반 매도세가 이어지면서 장 초반 오름폭을 모두 반납했다.16일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 6.19포인트 내린 1027.84에 거래되고 있다. 지수는 1039.00으로 출발한 뒤 장중 1040.86까지 올랐지만 이후 낙폭을 키웠고 장중 저가는 1022.99를 기록했다. 거래량은 9662만 3000주, 거래대금은 1조 5651억 3800만원으로 집계됐다.수급에서는 개인이 1987억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 1282억원, 670억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 7억원 매도, 비차익거래 1047억원 매도로 전체 1054억원 순매도를 나타냈다.시장 전반도 약세 우위였다. 상승 종목은 751개, 하락 종목은 846개였고 보합은 115개였다. 상한가 1개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목들도 대체로 내렸다. 알테오젠(196170)은 1.86% 내린 34만 2500원, 에코프로비엠(247540)은 1.23% 내린 18만 4200원, 에코프로(086520)는 0.81% 내린 12만 300원에 거래되고 있다. 코오롱티슈진(950160)은 2.39%, 원익IPS(240810)는 7.28%, 이오테크닉스(039030)는 2.64% 각각 하락했다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 0.08%, 주성엔지니어링(036930)은 0.22% 상승했다.장 초반 개별 종목 장세는 더 극명했다. 상승률 상위에는 파인디앤씨가 상한가인 3020원, 웨이브일렉트로가 25.00% 오른 5100원, 서산이 22.78% 오른 2695원, 화신정공이 20.15% 오른 6320원, 한일단조가 19.09% 오른 2745원으로 이름을 올렸다. 반면 에코볼트는 17.15% 내린 1367원, 딥커머스는 16.54% 내린 1786원, 삼익제약은 12.99% 내린 6700원, HPSP는 12.69% 내린 7만 2900원, 크레오에스지는 9.70% 내린 1만 330원에 거래됐다.이날 코스닥은 미국과 이란 간 종전 협상 타결 소식, 뉴욕증시 상승, 국제 유가 하락 등 우호적 대외 여건에도 상대적으로 부진한 흐름을 보였다. 같은 대외 환경 속에서도 코스피가 강세를 보인 것과 달리 코스닥은 상승 출발 뒤 하락 전환하며 시장별 온도 차를 드러냈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자