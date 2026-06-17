[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 장중 강세…강동씨앤엘 상한가, 제주반도체·HPSP 거래대금 상위

17일 오후 12시 30분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목을 중심으로 종목별 차별화 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다. 거래량 상위권에는 중소형주가 대거 포진한 반면, 거래대금 상위권에는 반도체와 대형 기술주가 자리하며 수급이 분산되는 모습이다.이 시각 거래량 1위는 JW신약(067290)으로 2582만 9911주가 손바뀜됐고, 주가는 2070원으로 전일 대비 15.13% 상승했다. KBI메탈(024840)은 1574만 5827주가 거래되며 18.32% 오른 5620원을 나타냈고, 화신정공(126640)은 1215만 9629주 거래와 함께 6920원으로 1.32% 상승했다. 유니슨(018000)도 1117만 4814주의 거래량을 바탕으로 8.94% 오른 1060원에 거래됐다.가장 눈에 띄는 종목은 강동씨앤엘(198440)이다. 강동씨앤엘은 800만 9202주가 거래되며 1430원까지 올라 가격제한폭인 30.00% 상승을 기록했다. 매도호가가 0으로 제시돼 상한가에 매도 대기 물량이 사실상 비어 있는 상태다. 서산(079650)도 20.70% 급등한 3440원, 젠큐릭스(229000)는 21.30% 오른 2790원으로 강한 탄력을 보였다.반면 거래대금 상위 대형주 가운데서는 혼조세가 나타났다. 제주반도체(080220)는 671만 1944주가 거래되며 거래대금 7335억 3100만원으로 상위권에 올랐고, 주가는 6.62% 상승한 10만 7900원을 기록했다. HPSP(403870)는 712만 258주가 거래되며 거래대금 4693억 4700만원을 나타냈지만 주가는 4.52% 하락한 6만 3300원에 머물렀다. 성호전자(043260)는 2.96% 오른 4만 1800원, 우리기술(032820)은 0.13% 오른 1만 5580원으로 상대적으로 안정적인 흐름을 이어갔다.하락 종목도 적지 않았다. 빛과전자(069540)는 6.50% 내린 3450원, 대한광통신(010170)은 4.74% 하락한 1만 8480원, 아주IB투자(027360)는 5.18% 내린 6950원을 기록했다. 모바일어플라이언스(087260) 역시 2.60% 하락한 450원에 거래됐다. 세미티에스(0017J0)와 코데즈컴바인(047770)은 각각 5680원, 3485원으로 보합권에 머물렀다.시가총액 기준으로는 HPSP가 5조 2096억원, 제주반도체가 3조 7164억원, 성호전자가 2조 9646억원, 대한광통신이 2조 8734억원, 우리기술이 2조 6736억원 수준으로 상위권을 형성했다. 반면 강동씨앤엘, 서산, 젠큐릭스 등 급등주는 상대적으로 작은 시가총액을 바탕으로 높은 주가 변동성을 나타냈다.수익성 지표를 보면 JW신약의 ROE는 46.30, 성호전자는 46.27로 비교적 높은 수준을 보였고, 제주반도체는 ROE 19.21, HPSP는 24.79를 기록했다. 반면 코스모로보틱스(439960), 대한광통신, 젠큐릭스, 빛과전자 등은 적자 또는 낮은 수익성 지표가 확인돼 단기 수급에 따른 변동성 확대 가능성에 유의할 필요가 있다.장중 코스닥 거래 상위 종목군은 상한가 종목 출현과 함께 바이오, 소재, 반도체, 개별 중소형주로 매기가 빠르게 순환하는 양상이다. 투자자들은 거래량 급증 종목과 거래대금 상위 대형주의 흐름을 함께 점검하면서 장 후반 변동성 확대 여부를 주시하는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자