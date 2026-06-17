[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

17일 장 마감 직후 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주와 개별 급등주에 투자자 관심이 집중됐다. 검색 비율 1위는 SK하이닉스(000660)로 21.95%를 기록했고, 삼성전자(005930)가 17.78%로 뒤를 이었다. 상위 검색 종목 전반에서는 반도체와 전자, 조선, 바이오 종목이 강세를 보인 반면 건설과 일부 장비주는 약세가 두드러졌다.가장 눈에 띈 종목은 SK하이닉스다. SK하이닉스는 전일 대비 13만 9000원 오른 252만 1000원에 거래를 마치며 5.84% 상승했다. 장중 252만 3000원까지 올라 신고가 수준 흐름을 이어갔고, 거래량은 374만 9270주를 기록했다. 검색 비율과 주가 상승폭이 동시에 두드러지며 이날 시장 관심을 주도했다.삼성전자도 1.02% 오른 34만 6500원에 마감하며 견조한 흐름을 보였다. 거래량은 1794만 5020주로 검색 상위 종목 가운데 가장 활발한 수준이었다. 삼성전자우(005935) 역시 1.12% 상승한 22만 6500원으로 장을 마감해 대형 반도체주 전반에 대한 매수세가 이어진 모습이다.반도체 중소형주와 장비주에서는 종목별 차별화가 뚜렷했다. 제주반도체(080220)는 10.18% 오른 11만 1500원, 알테오젠(196170)은 5.82% 오른 37만 3000원, 디앤디파마텍(347850)은 18.01% 급등한 10만 8100원에 마감했다. 반면 한미반도체(042700)는 2.74% 내린 31만 9500원, HPSP(403870)는 5.28% 하락한 6만 2800원, 주성엔지니어링(036930)은 2.87% 내린 22만원으로 거래를 끝냈다.조선과 방산 연관 종목도 강세를 나타냈다. 한화오션(042660)은 3.02% 오른 13만 3100원, 삼성중공업(010140)도 3.02% 상승한 2만 8950원에 마감했다. SK스퀘어(402340)는 6.33% 오른 159만 6000원으로 검색 상위 10위권 종목 가운데 상승률이 높았다.반면 건설주는 부진했다. 대우건설(047040)은 9.65% 급락한 2만 4800원으로 마감하며 검색 상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. 삼성E＆A(028050)도 7.41% 내린 5만 2500원으로 약세를 보였다. 현대차(005380)는 3.44% 하락한 61만 8000원에 거래를 마쳤고, 삼성전기(009150)와 두산에너빌리티(034020)도 각각 0.78%, 0.10% 내렸다.이날 검색 상위 종목 흐름은 반도체 대형주에 대한 기대와 개별 종목 장세가 동시에 전개된 것으로 요약된다. 특히 SK하이닉스와 삼성전자에 검색 수요가 집중되면서 투자자 관심 축이 다시 반도체로 향하는 모습이 확인됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자