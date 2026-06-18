[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…삼화전자 상한가·삼성전자 1%대 상승

18일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 거래 상위 종목들의 주가 흐름이 엇갈리며 종목별 차별화 장세가 이어졌다. 거래량 상위권에는 현대약품(004310), 대원전선(006340), 삼성전자(005930), 대우건설(047040), 성문전자(014910) 등이 포진했고, 대형주와 중소형주를 가리지 않고 매매가 집중되는 모습이었다.거래량 1위는 현대약품으로 2004만 5200주가 거래됐고 주가는 9320원으로 전일 대비 14.92% 상승했다. 대원전선은 2000만 5552주가 손바뀜하며 1만 2025원으로 2.47% 하락했다. 삼성전자는 1575만 2306주의 거래량과 5조 5408억 6200만원의 거래대금을 기록하며 35만 1750원으로 1.52% 올랐다. 거래대금 기준으로는 삼성전자가 가장 두드러졌고, 삼화콘덴서(001820) 6억 2936만 9000원, 대원전선 2억 6267만 3000원, 대우건설 2억 6015만원, SK이터닉스(475150) 2억 75만 1000원 등이 뒤를 이었다.상승 종목 가운데서는 삼화전자(011230)가 상한가를 기록하며 가장 강한 흐름을 보였다. 삼화전자는 3740원으로 29.86% 급등했고 매도 호가는 비어 있는 상태였다. 삼화콘덴서도 19만 5300원으로 29.00% 뛰며 강세를 이어갔다. 현대약품은 14.92%, 성문전자는 14.23%, 일성건설(013360)은 9.13%, 한신기계(011700)는 8.87% 상승했다. 후성(093370)도 4.04%, 미래에셋생명(085620)은 4.25%, SK이터닉스는 3.05%, 티웨이홀딩스(004870)는 3.60% 오르며 상승 대열에 합류했다.반면 하락 종목의 낙폭도 컸다. SK네트웍스(001740)는 1만 840원으로 8.75% 내렸고, 한솔테크닉스(004710)는 1만 4150원으로 7.76% 하락했다. 대우건설은 2만 3150원으로 6.65%, 대한전선(001440)은 3만 8800원으로 5.71%, 한온시스템(018880)은 4635원으로 4.73% 밀렸다. 한화생명(088350)은 3.51%, 대원전선은 2.47%, 케이뱅크(279570)는 2.22% 하락해 업종과 종목별 온도 차가 뚜렷했다.시가총액 상위 대형주인 삼성전자가 상승세를 보인 점은 시장 전반의 투자 심리를 일정 부분 지지하는 요인으로 해석된다. 다만 거래 상위권 전반에서는 상한가 종목과 급락 종목이 동시에 등장하면서 수급이 특정 이슈성 종목으로 빠르게 쏠리는 모습도 확인됐다. 장중 거래 상위 종목군에서는 고변동성 장세가 이어지는 만큼 투자자들은 거래량 급증과 호가 공백 여부를 함께 점검할 필요가 있어 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자