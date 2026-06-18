[서울데이터랩]코스피 시총 상위주 혼조…반도체 강세, 2차전지·자동차 약세

18일 오후 12시 20분 현재 코스피 시가총액 상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 반도체와 일부 바이오 종목이 지수를 떠받치는 반면, 2차전지와 자동차, 금융 일부 종목은 약세를 나타내는 모습이다.시가총액 상위 대장주인 삼성전자(005930)는 전일 대비 5,000원(1.44%) 오른 35만 1,500원에 거래되고 있다. 거래량은 1,537만 6,570주로 상위 종목 가운데 가장 활발한 수준이다. SK하이닉스(000660)는 12만 1,000원(4.80%) 뛴 264만 2,000원을 기록하며 반도체 강세를 주도하고 있다. 삼성전자우(005935)는 22만 6,500원으로 보합권에 머물렀다.대형 기술주 가운데서는 SK스퀘어(402340)가 3.63% 상승했고, 삼성전기(009150)는 10.29% 급등하며 두드러진 강세를 나타냈다. 삼성바이오로직스(207940)도 3.07% 오른 141만 2,000원, 삼성생명(032830)은 2.46% 상승한 45만 8,000원에 거래 중이다.반면 2차전지주는 부진하다. LG에너지솔루션(373220)은 4.21% 내린 39만 8,500원, 삼성SDI(006400)는 4.73% 하락한 52만 4,000원을 기록하고 있다. 수익성 우려가 반영된 듯 LG에너지솔루션과 삼성SDI는 각각 PER -58.17배, -92.16배를 나타내고 있다.자동차와 관련 대형주도 전반적으로 밀리고 있다. 현대차(005380)는 2.35% 하락한 60만 3,500원, 기아(000270)는 3.79% 내린 16만 원, 현대모비스(012330)는 3.96% 하락한 60만 6,000원에 거래되고 있다. 지주사 성격의 SK(034730)도 4.10% 약세를 보였다.산업재와 방산, 조선 계열도 대체로 숨고르기 양상이다. HD현대중공업(329180)은 1.56% 하락한 69만 6,000원, 한화에어로스페이스(012450)는 1.63% 내린 120만 4,000원, HD현대일렉트릭(267260)은 2.32% 떨어진 109만 4,000원을 나타냈다. 두산에너빌리티(034020) 역시 2.42% 하락한 10만 700원에 거래되고 있다.금융주도 약세 우위다. KB금융(105560)은 2.01% 내린 16만 700원, 신한지주(055550)는 2.42% 하락한 10만 600원을 기록 중이다. 다만 삼성생명이 상승 흐름을 보이며 금융 대형주 내에서도 차별화가 나타나고 있다.외국인 지분율 측면에서는 KB금융이 80.06%, 삼성전자우가 76.81%, 신한지주가 61.59%로 높은 수준을 보였다. SK하이닉스도 외국인 비율 51.30%를 기록해 수급 민감도가 큰 종목으로 꼽힌다.전체적으로 이날 시총 상위주는 반도체와 일부 개별 종목 중심의 상승과 2차전지·자동차주의 조정이 맞물리며 혼조 장세를 연출하고 있다. 오후 장에서는 반도체 강세 지속 여부와 낙폭이 큰 2차전지 및 자동차주의 반등 시도가 시장 방향성을 좌우할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자